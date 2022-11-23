Так, компания, на которую подали в суд, называется ООО "Старлинк". Об этом известно и из Единого государственного реестра судебных решений.
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Детали дела
Более того, в иске фигурирует не одна компания. SpaceX 24 октября подала в Хозяйственный суд города Киева иск и к ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности". В своем иске SpaceX хотела досрочно прекратить действие торговой марки одноименного украинского бренда "Старлинк".
Однако, отметим, что украинский одноименный бренд существует не первый год. Так, регистрация ООО "Старлинк" прошла еще в марте 2010 года, а сам знак был зарегистрирован в феврале 2011 года. Starlink от SpaceX:
- в 2015 году был впервые анонсирован,
- в 2020 году начал предоставлять коммерческие услуги, что на 10 лет позже украинской компании,
- в апреле 2022 года зарегистрировал дочернюю компанию ООО "Старлинк Юкрейн" в Украине.
Свидетельство на украинскую торговую марку / Скриншот
Основатель украинской компании не хочет отдавать название просто так
Основатель украинской IT-компании "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал, что юристы Илона Маска впервые связались с ним в прошлом году. Они хотели, чтобы украинец отдал в их пользу собственную торговую марку, ведь "Starlink — это всемирно известный бренд. Поэтому отдайте".
Однако мужчина только из-за громкого имени компании Илона Маска не хочет отдавать свое название, которое зарегистрировал задолго до американца. Однако допускает, что он может пойти на переговоры со SpaceX.
Мы ведь не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink,
– сказал он.
Сергей Дулицкий заявил, что переговоры с американской компанией могут вестись на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда. Ведь за длительное время существования его ІТ-бизнес оброс клиентами, знающими его именно по этому названию. Более того, много лет на этом домене работала и почта.
Пока решение по делу еще не принято, ведь первое заседание по нему назначено, согласно данным реестра судебных решений, на 1 декабря.
Илон Маск и Twitter
- В конце октября этого года Илон Маск купил Twitter за 44 миллиарда долларов, после чего сразу уволил трех топ-менеджеров компании.
- Впоследствии появилась информация, что он уволил 50 процентов работников Twitter, некоторых из которых потом просил вернуться. В компании объяснили это тем, что уволили их "случайно".
- Однако и сами работники компании, в частности юристы, увольняются. Объясняют это тем, что действия Маска ведут к миллиардным штрафам и конфликту с FTC.
- Однако проблемы у компании не только из-за увольнения квалифицированных работников. Так, в Twitter решили продавать "синюю галочку" без верификации. Следует отметить, что такое решение на руку мошенникам и России.