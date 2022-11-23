Так, компанія, на яку подали до суду, називається ТОВ "Старлінк". Про це відомо й з Єдиного державного реєстру судових рішень.

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Деталі справи

Ба більше, в позові фігурує не одна компанія. SpaceX 24 жовтня подала до Господарського суду міста Києва позов й на ДП "Український інститут інтелектуальної власності". У своєму позові SpaceX хотіла достроково припинити дію торгової марки однойменного українського бренда "Старлінк".

Однак зазначимо, що український однойменний бренд існує не перший рік. Так, реєстрація ТОВ "Старлінк" відбулася ще у березні 2010 році, а сам знак був зареєстрований у лютому 2011 року. Натомість Starlink від SpaceX:

у 2015 році був вперше анонсований,

у 2020 році почав надавати комерційні послуги, що аж на 10 років пізніше української компанії,

у квітні 2022 року зареєстрував дочірню компанію ТОВ "Старлінк Юкрейн" в Україні.



Свідоцтво на українську торговельну марку / Скриншот

Засновник української компанії не хоче віддавати назву просто так

Засновник української IT-компанії "Старлінк" Сергій Дулицький розповів виданню, що юристи Ілона Маска вперше зв'язалися з ним минулого року. Вони хотіли, щоб українець віддав на їхню користь власну торговельну марку, адже "Starlink — це всесвітьно відомий бренд. Тому віддайте".

Однак чоловік лише через гучне ім'я компанії Ілона Маска не хоче віддавати свою назву, яку зареєстрував задовго до американця. Проте допускає, що може піти на переговори зі SpaceX.

Ми ж не винні в тому, що обрали таку назву. До речі, ще задовго до того, як з’явився сам Starlink,

— сказав він.

Сергій Дулицький заявив, що перемовини з американською компанією можуть вестися на умовах того, що остання компенсує його фірмі втрати, які пов’язані з відмовою від бренду. Адже за тривалий час існування його ІТ-бізнес обріс клієнтами, які знають його саме за цією назвою. Ба більше, багато років на цьому домені працювала й пошта.

Наразі рішення по справі ще не прийняте, адже перше засідання по ній назначене, згідно даним реєстру судових рішень, на 1 грудня.

Ілон Маск і Twitter