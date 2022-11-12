Раніше 24 канал вже розповідав про те, що Ілон Маск пообіцяв карати власників фейкових акаунтів нещадними банами. Схоже це не дуже налякало їх, адже кількість несправжніх акаунтів знаменитостей, компаній та організацій досі шалено зростає і це справді проблема.

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Що взагалі сталося

Почалося все з того, що Ілон Маск придбав Twitter і вирішив перетворити його в рай, але вийшло так, що соцмережа стала раєм лише для шахраїв. Незадовго після покупки, Маск оголосив про зміни у платній підписці Twitter Blue. До неї додалася можливість всього за 8 доларів отримати "синю галочку" верифікації без фактичної перевірки акаунта на справжність.

Галочка з'являється майже миттєво, як тільки хтось сплачує необхідні 8 доларів, і жодних запитань не ставиться – люди не повинні підтверджувати свою особу. На думку Маска, це дієвий спосіб боротьби з ботами, але таке сумнівне рішення, попри застереження, викликало значно більші проблеми, ніж ефемерні боти на яких Маск постійно скаржиться.

Чому "синя галочка" верифікації за гроші – це жахлива ідея

Нова "синя галочка" різко відрізняється від попереднього підходу Twitter до верифікації, коли лише акаунти, що належать брендам, громадським діячам, урядам та офіційним особам, отримували сині галочки поруч з їхніми іменами. Таким чином підтверджувалася офіційність сторінки, що давало людям змогу легко зрозуміти: цей акаунт представляє справжню організацію, йому можна довіряти.

У всіх цих випадках верифікація була схвалена співробітниками Twitter. Новий процес верифікації – або його відсутність – полегшує життя шахраям, кіберзлочинцям та розповсюджувачам дезінформації. Вони можуть ошукувати людей прикриваючись при цьому завісою легітимності, адже у розумінні більшості користувачів, синя галочка означає офіційний, підтверджений, перевірений акаунт.

Кіберзлочинці дуже легко використовують соціальні мережі як ідеальний засіб для націлювання на невідомих жертв, але коли немає чіткого і справжнього способу перевірки особи, ви відкриваєте шлях до підроблених облікових записів, якими, без сумніву, будуть зловживати зловмисники в пошуках афери,

– говорить Джейк Мур, глобальний радник з питань кібербезпеки в компанії ESET, що спеціалізується на питаннях безпеки.

Рай для шахраїв

Одразу після того, як почала діяти система верифікації Twitter Blue, з'явилися акаунти, що видають себе за людей та бренди. Деякі люди, схоже, тестували систему, дехто тролив Маска намагаючись донести до нього, чому ця ідея жахлива (отримавши після цього бан), інші створювали лише проблеми.

У деяких випадках використовувалися нові акаунти, а в інших – багаторічні акаунти в твітері були переведені в статус "синьої галочки". Один акаунт під назвою Nintendo of America (handle: @nIntendoofus) опублікував у Twitter фотографію Маріо, який демонструє людям середній палець. Майже одразу цей пост став мемом, який чудово демонструє всю ситуацію навколо нової політики соцмережі.



Фейковий акаунт Nintendo / Скриншот

Пост з акаунта, який видавав себе за аналітика ESPN, набрав понад 10 000 поширень, перш ніж був видалений. У заголовку акаунта було написано "NOT", а в його біографії зазначалося, що це пародія.

Зазвичай кіберзлочинці роками намагаються ошукати людей або видати себе за них у соціальних мережах, і вони завжди намагаються бути на крок попереду тих, хто полює на них. Багато шахрайств полягають у переконанні людей в тому, що обліковий запис є справжнім. Потім в дію вступає маніпулювання за допомогою соціальної інженерії, щоб змусити людей передати дані кредитних карток або особисту інформацію. Ці види шахрайства продовжують існувати, оскільки злочинці отримують від них результати.

Але тепер місяці клопіткої роботи шахраїв непотрібні, адже Маск дав їм до рук чудовий інструмент. Дієвий, швидкий та надійний, а головне дуже дешевий.

Що сам Маск думає про все це

Ілон Маск заявив, що плата за підписку на Twitter у розмірі 8 доларів не дасть змоги недобросовісним користувачам створювати акаунти, особливо у великих масштабах. Генеральний директор також заявив, що акаунти, які підпишуться на Twitter Blue, будуть показуватися в результатах пошуку вище неперевірених акаунтів.

На цьому тижні на сесії питань в Twitter Space, призначеній для рекламодавців та працівників, Маск заявив, що хоче зупинити фейкові акаунти і що шахраї "не мають мільйона кредитних карток і телефонів".

Нагадаємо, що в жовтні кіберполіція припинила діяльність пов'язаної з Росією мережі ботів, яка налічувала 50 тисяч облікових записів, та використовувала 35 тисяч SIM-карт... як тобі таке, Ілон Маск?

Що про це думають експерти з кібербезпеки

Окрім того, що шахраї можуть виглядати справжніми, багато експертів вважають, що зміни у верифікації можуть розмити значення верифікації легітимних акаунтів у соціальних мережах.

Перехід до купівлі перевірених акаунтів, ймовірно, значно знизить довіру користувачів, екстрених служб, комунальних підприємств, журналістів і брендів до перевірених акаунтів Twitter, оскільки малоймовірно, що Twitter буде швидко відстежувати і закривати кожен новий перевірений акаунт Twitter Blue, який видає себе за інших,

– говорить Рейчел Тобак, співзасновниця SocialProof security.

На додаток до шахрайства, можливість швидко створювати перевірені акаунти, що виглядають як справжні, також може сприяти кампаніям з дезінформації. Протягом багатьох років російські, китайські та іранські суб'єкти, підтримувані державою, намагаються маніпулювати низкою обговорень в інтернеті. Вони можуть створювати тисячі фейкових акаунтів, намагаючись посилити дезінформацію.

Як Ілон Маск допомагає російській пропагандистській машині

Старша OSINT-аналітикиня Інституту стратегічного діалогу, яка спеціалізується на дезінформації та дезінформації Еліза Томас наголошує, що суб'єкти дезінформації, особливо ті, що пов'язані з урядами, мають чималі бюджети.

Ми вже бачили, як багато дезінформаційних кампаній купують веб-домени, витрачають тисячі і десятки тисяч на рекламу, масово купують акаунти ботів і наймають тролів,

– додала Томас.

Як зазначив Еліот Хіггінс, засновник розслідувальної групи Bellingcat, яка серед іншого викрила російську дезінформацію та викрила мережу міжнародних шпигунів, для уряду було б вкрай просто платити за верифіковані акаунти. У 2018 році російське Агентство інтернет-досліджень, яке послідовно поширювало дезінформацію, мало бюджет близько 10 мільйонів доларів.

І в минулому підтримувані державою суб'єкти не потребували підтверджених позначок для того, щоб сіяти інформаційний хаос. Тепер же вони отримали інструмент, який полегшує їхню роботу суттєво, адже все що потрібно зробити – просто купити підписку і тобі повірить значно більша кількість людей. Раніше російські державні акаунти в Твіттері сотні разів цитувалися в пресі без будь-якої перевірки, можна лише уявити собі, що нас чекає в майбутньому.

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Доля Twitter Blue

Слід зазначити, що історія з платною "синьою галочкою" верифікації лише почалася, хоч і вже встигла наробити галасу і хаосу.

Схоже в Twitter справді розуміють проблему, яку створює нова політика Ілона Маска, і намагаються вирішити її. Так компанія додала "сіру галочку", яка відтепер відповідатиме за верифікацію акаунта і його справжність. Ситуація навколо цієї функції досі незрозуміла – її спершу додали, потім прибрали, а тепер вона знову працює.

Разом з тим, через значний галас, скарги та засилля фейкових акаунтів Twitter наразі заморозив "синю галочку" і не видає її власникам підписки Twitter Blue. Залишається лише спостерігати за тим, що буде далі і надіятися на те, що Маск таки усвідомлює катастрофічність прийнятих ним рішень.