SpaceX подала в суд на украинскую компанию: в чем причина

Компания SpaceX (Space Exploration Technologies Corp.), которой владеет миллиардер Илон Маск, подала иск на украинскую компанию. Все дело – в ее названии.

Так, компания, на которую подали в суд, называется ООО "Старлинк". Об этом известно и из Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

Более того, в иске фигурирует не одна компания. SpaceX 24 октября подала в Хозяйственный суд города Киева иск и к ГП "Украинский институт интеллектуальной собственности". В своем иске SpaceX хотела досрочно прекратить действие торговой марки одноименного украинского бренда "Старлинк".

Однако, отметим, что украинский одноименный бренд существует не первый год. Так, регистрация ООО "Старлинк" прошла еще в марте 2010 года, а сам знак был зарегистрирован в феврале 2011 года. Starlink от SpaceX:

в 2015 году был впервые анонсирован,

в 2020 году начал предоставлять коммерческие услуги, что на 10 лет позже украинской компании,

в апреле 2022 года зарегистрировал дочернюю компанию ООО "Старлинк Юкрейн" в Украине.



Свидетельство на украинскую торговую марку / Скриншот

Основатель украинской компании не хочет отдавать название просто так

Основатель украинской IT-компании "Старлинк" Сергей Дулицкий рассказал, что юристы Илона Маска впервые связались с ним в прошлом году. Они хотели, чтобы украинец отдал в их пользу собственную торговую марку, ведь "Starlink — это всемирно известный бренд. Поэтому отдайте".

Однако мужчина только из-за громкого имени компании Илона Маска не хочет отдавать свое название, которое зарегистрировал задолго до американца. Однако допускает, что он может пойти на переговоры со SpaceX.

Мы ведь не виноваты в том, что выбрали такое название. Кстати, еще задолго до того, как появился сам Starlink,

– сказал он.

Сергей Дулицкий заявил, что переговоры с американской компанией могут вестись на условиях того, что последняя компенсирует его фирме потери, связанные с отказом от бренда. Ведь за длительное время существования его ІТ-бизнес оброс клиентами, знающими его именно по этому названию. Более того, много лет на этом домене работала и почта.

Пока решение по делу еще не принято, ведь первое заседание по нему назначено, согласно данным реестра судебных решений, на 1 декабря.

Илон Маск и Twitter