Универсальный конструктор для термоядерных реакторов

Как сообщает TechCrunch, ученые Федерико Феличи и Йонас Бухли создали компанию Fusionality, чтобы восполнить критический пробел в цепочке поставок термоядерной отрасли. Большинство разработчиков реакторов вынуждены проектировать системы управления плазмой самостоятельно, хотя значительная часть этих решений является стандартной для всех типов устройств.

Во всей отрасли многие компании создают собственные системы управления с нуля. Но на самом деле 80 процентов системы управления каждой компании абсолютно одинаковы,

– говорит Федерико Феличи, соучредитель и генеральный директор Fusionality.

От обучения искусственного интеллекта до миллионных инвестиций

Основатели стартапа познакомились во время совместной работы над применением искусственного интеллекта для управления экспериментальным токамаком. Федерико Феличи работал в швейцарском институте EPFL, а позже присоединился к Google DeepMind для создания симуляций и интерфейсов машинного обучения. Йонас Бухли также работал в Google DeepMind и сейчас занимает должность технического директора Fusionality.

Компания уже привлекла 3,7 миллиона долларов финансирования от фондов Founderful и Playfair. Привлеченные средства помогут команде из семи специалистов создать набор готовых программных и аппаратных модулей, которые работают по принципу блоков Lego. Другие стартапы смогут точечно настраивать эти блоки под свои реакторы.

Роль искусственного интеллекта и первые клиенты

Термоядерные электростанции производят энергию благодаря синтезу атомов в сверхгорячей плазме. Поддержание необходимой температуры, формы плазмы и уровня топлива требует решений, которые принимаются за доли секунды. В настоящее время Fusionality фокусируется на реакторах с магнитным удержанием плазмы, которые разрабатывают такие компании, как Commonwealth Fusion Systems, Realta Fusion, Proxima Fusion и Type One Energy.

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Конечно же, во всей этой затее не обошлось без ИИ. Однако создатели говорят, что его роль не будет слишком большой:

Я бы не стал выступать за то, чтобы искусственный интеллект взял на себя управление всем термоядерным реактором,

– добавил Федерико Феличи.

По его словам, искусственный интеллект станет важным элементом систем будущего, однако сейчас он служит инструментом для оптимизации и дополнения отдельных компонентов, а не для полного контроля над реактором.