Універсальний конструктор для термоядерних реакторів

Як повідомляє TechCrunch, науковці Федеріко Фелічі та Йонас Бухлі створили компанію Fusionality, щоб закрити критичну прогалину в ланцюжку постачання термоядерної галузі. Більшість розробників реакторів змушені проєктувати системи контролю плазми самостійно, хоча значна частина цих рішень стандартна для всіх типів пристроїв.

У всій галузі багато компаній створюють власні системи управління з нуля. Але насправді 80 відсотків системи управління кожної компанії є абсолютно однаковими,

– каже Федеріко Фелічі, співзасновник і генеральний директор Fusionality.

Від навчання штучного інтелекту до мільйонних інвестицій

Засновники стартапу познайомилися під час спільної роботи над застосуванням штучного інтелекту для керування експериментальним токамаком. Федеріко Фелічі працював у швейцарському інституті EPFL, а пізніше приєднався до Google DeepMind для створення симуляцій та інтерфейсів машинного навчання. Йонас Бухлі також працював у Google DeepMind і зараз обіймає посаду технічного директора Fusionality.

Компанія вже залучила 3,7 мільйона доларів фінансування від фондів Founderful та Playfair. Залучені кошти допоможуть команді з семи фахівців створити набір готових програмних і апаратних модулів, які діють за принципом блоків Lego. Інші стартапи зможуть точково налаштовувати ці блоки під власні реактори.

Роль штучного інтелекту та перші клієнти

Термоядерні електростанції виробляють енергію завдяки синтезу атомів у надгарячій плазмі. Підтримання потрібної температури, форми плазми та рівня палива вимагає рішень, які приймаються за частки секунди. Наразі Fusionality фокусується на реакторах із магнітним утриманням плазми, які розробляють такі компанії, як Commonwealth Fusion Systems, Realta Fusion, Proxima Fusion та Type One Energy.

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Звісно ж, в усьому задумі не обійшлося без ШІ. Проте творці кажуть, що його роль не буде занадто великою:

Я б не став тим, хто виступає за те, щоб штучний інтелект взяв на себе роль управління всім термоядерним реактором,

– додав Федеріко Фелічі.

За його словами, штучний інтелект стане важливим елементом систем майбутнього, однак зараз він слугує інструментом для оптимізації та доповнення окремих компонентів, а не повного контролю за реактором.