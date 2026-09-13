Google против Samsung
Google делает ставку на технологии искусственного интеллекта, уникальную камеру и длительное время работы аккумулятора. В свою очередь, Samsung предлагает максимальную мощность, изящный корпус и расширенные инструменты для работы. Каждая компания пытается доказать свое превосходство в сегменте компактных премиум-устройств, пишет 24 Канал.
Какой экран и процессор оказались сильнее
- Samsung Galaxy S26 получил существенное преимущество в мощности благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в некоторых регионах поставляется версия с фирменным Exynos 2600).
- Google Pixel 11 использует собственный чипсет Google Tensor G6.
Оба устройства имеют 12 гигабайт оперативной памяти, однако устройство от корейского производителя демонстрирует лучшую скорость при выполнении сложных задач.
В области экранов лидирует Samsung. Хотя Google Pixel 11 предлагает впечатляющую пиковую яркость до 3000 нит по сравнению с 2600 нитами у конкурента, Samsung оснастил свой экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 герц передовой технологией LTPO, которая лучше сохраняет заряд.
Камеры против мегапикселей
В основной камере корейский разработчик предлагает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, тогда как у американского конкурента – 48 мегапикселей. Samsung также превосходит конкурента в съемке видео, предлагая разрешение 8K со скоростью 30 кадров в секунду, в то время как соперник поддерживает только формат 4K со скоростью 60 кадров в секунду.
Фронтальная камера Samsung на 12 мегапикселей с автофокусом превосходит датчик на 10,5 мегапикселей в Pixel 11.
Несмотря на это, Google выигрывает по дополнительным модулям. Его телеобъектив на 10,8 мегапикселей обеспечивает пятикратное оптическое приближение одноконечное по сравнению с тройным зумом на 10 мегапикселей у Samsung.
Сверхширокоугольный объектив Pixel на 13 мегапикселей также немного опережает датчик на 12 мегапикселей в Galaxy S26.
Битва за время автономной работы и скорость зарядки
В вопросе автономности Google Pixel 11 уверенно побеждает. Устройство получило аккумулятор емкостью 4985 миллиампер-часов, тогда как у конкурента батарея всего на 4300 миллиампер-часов.
Американский гаджет предлагает более быструю проводную зарядку мощностью 30 ватт по сравнению с 25 ваттами у Samsung. Существенным преимуществом Pixel 11 является магнитная беспроводная зарядка нового стандарта Qi 2.2 мощностью 25 Вт. Корейский конкурент поддерживает только стандартный протокол Qi 2 Ready мощностью 15 Вт.
Зато Galaxy S26 предлагает более быстрый стандарт связи Wi-Fi 7, тогда как Google использует более старый Wi-Fi 6E. Американский бренд также оснастил телефон спутниковой SOS-связью и возможностью обратной зарядки.
Программные особенности и стоимость
Google Pixel 11 работает на чистой операционной системе Android 17, а его конкурент предлагает Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Оба производителя гарантируют обновления системы в течение 7 лет.
Оба телефона стоят около 900 долларов, однако Samsung предлагает большую функциональность благодаря рабочей среде Samsung DeX.
Несмотря на сильные стороны Pixel 11 в области фотографии и времени работы, Galaxy S26 предлагает более сбалансированный премиальный набор функций за те же деньги.