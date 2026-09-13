Google против Samsung

Google делает ставку на технологии искусственного интеллекта, уникальную камеру и длительное время работы аккумулятора. В свою очередь, Samsung предлагает максимальную мощность, изящный корпус и расширенные инструменты для работы. Каждая компания пытается доказать свое превосходство в сегменте компактных премиум-устройств, пишет 24 Канал.

Какой экран и процессор оказались сильнее

Samsung Galaxy S26 получил существенное преимущество в мощности благодаря новейшему процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в некоторых регионах поставляется версия с фирменным Exynos 2600).

Google Pixel 11 использует собственный чипсет Google Tensor G6.

Оба устройства имеют 12 гигабайт оперативной памяти, однако устройство от корейского производителя демонстрирует лучшую скорость при выполнении сложных задач.

В области экранов лидирует Samsung. Хотя Google Pixel 11 предлагает впечатляющую пиковую яркость до 3000 нит по сравнению с 2600 нитами у конкурента, Samsung оснастил свой экран Dynamic LTPO AMOLED 2X с частотой обновления 120 герц передовой технологией LTPO, которая лучше сохраняет заряд.

Камеры против мегапикселей

В основной камере корейский разработчик предлагает 50-мегапиксельный сенсор с оптической стабилизацией, тогда как у американского конкурента – 48 мегапикселей. Samsung также превосходит конкурента в съемке видео, предлагая разрешение 8K со скоростью 30 кадров в секунду, в то время как соперник поддерживает только формат 4K со скоростью 60 кадров в секунду.

Фронтальная камера Samsung на 12 мегапикселей с автофокусом превосходит датчик на 10,5 мегапикселей в Pixel 11.

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Несмотря на это, Google выигрывает по дополнительным модулям. Его телеобъектив на 10,8 мегапикселей обеспечивает пятикратное оптическое приближение одноконечное по сравнению с тройным зумом на 10 мегапикселей у Samsung.

Сверхширокоугольный объектив Pixel на 13 мегапикселей также немного опережает датчик на 12 мегапикселей в Galaxy S26.

Битва за время автономной работы и скорость зарядки

В вопросе автономности Google Pixel 11 уверенно побеждает. Устройство получило аккумулятор емкостью 4985 миллиампер-часов, тогда как у конкурента батарея всего на 4300 миллиампер-часов.

Американский гаджет предлагает более быструю проводную зарядку мощностью 30 ватт по сравнению с 25 ваттами у Samsung. Существенным преимуществом Pixel 11 является магнитная беспроводная зарядка нового стандарта Qi 2.2 мощностью 25 Вт. Корейский конкурент поддерживает только стандартный протокол Qi 2 Ready мощностью 15 Вт.

Зато Galaxy S26 предлагает более быстрый стандарт связи Wi-Fi 7, тогда как Google использует более старый Wi-Fi 6E. Американский бренд также оснастил телефон спутниковой SOS-связью и возможностью обратной зарядки.

Программные особенности и стоимость

Google Pixel 11 работает на чистой операционной системе Android 17, а его конкурент предлагает Android 16 с оболочкой One UI 8.5. Оба производителя гарантируют обновления системы в течение 7 лет.

Оба телефона стоят около 900 долларов, однако Samsung предлагает большую функциональность благодаря рабочей среде Samsung DeX.

Несмотря на сильные стороны Pixel 11 в области фотографии и времени работы, Galaxy S26 предлагает более сбалансированный премиальный набор функций за те же деньги.