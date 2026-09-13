Google проти Samsung

Google робить ставку на технології штучного інтелекту, унікальну камеру та тривалу роботу акумулятора. Натомість Samsung пропонує максимальну потужність, витончений корпус і розширені інструменти для роботи. Кожна компанія намагається довести власну перевагу в сегменті компактних преміум-пристроїв, пише 24 Канал.

Який екран та процесор виявилися сильнішими

Samsung Galaxy S26 отримав суттєву перевагу в потужності завдяки новітньому процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 (в деяких регіонах постачають версію з фірмовим Exynos 2600).

Google Pixel 11 використовує власний чипсет Google Tensor G6.

Обидва пристрої мають 12 гігабайтів оперативної пам'яті, проте рішення від корейського виробника демонструє кращу швидкість у важких завданнях.

В екранах лідирує Samsung. Хоча Google Pixel 11 пропонує вражаючу пікову яскравість до 3000 нітів порівняно з 2600 нітами у конкурента, Samsung оснастив свій Dynamic LTPO AMOLED 2X екран із частотою оновлення 120 герців передовою технологією LTPO, яка краще зберігає заряд.

Камери проти мегапікселів

В основній камері корейський розробник пропонує сенсор на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією, тоді як американський конкурент має 48 мегапікселів. Samsung також перемагає у зйомці відео, пропонуючи роздільну здатність 8K зі швидкістю 30 кадрів на секунду, поки суперник підтримує лише формат 4K зі швидкістю 60 кадрів на секунду.

Фронтальна камера Samsung на 12 мегапікселів із автофокусом обходить датчик на 10,5 мегапікселів у Pixel 11.

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Попри це, Google виграє у додаткових модулях. Його телеоб'єктив на 10,8 мегапікселя забезпечує п'ятикратне оптичне наближення проти трикратного зуму на 10 мегапікселів у Samsung.

Надширококутний об'єктив Pixel на 13 мегапікселів також трохи випереджає датчик на 12 мегапікселів у Galaxy S26.

Битва за тривалість роботи та швидкість зарядки

У питанні автономності Google Pixel 11 впевнено перемагає. Пристрій отримав акумулятор ємністю 4985 міліампер-годин, тоді як суперник має батарею лише на 4300 міліампер-годин.

Американський гаджет пропонує швидшу дротову зарядку потужністю 30 ват порівняно з 25 ватами у Samsung. Суттєвою перевагою Pixel 11 є магнітна бездротова зарядка нового стандарту Qi2,2 потужністю 25 ват. Корейський конкурент підтримує лише стандартний протокол Qi2 Ready потужністю 15 ват.

Натомість Galaxy S26 пропонує швидший стандарт зв'язку Wi-Fi 7, тоді як Google використовує старіший Wi-Fi 6E. Американський бренд також оснастив телефон супутниковим SOS-зв'язком та можливістю обхідної зарядки.

Програмні фішки та вартість покупки

Google Pixel 11 працює на чистій операційній системі Android 17, а його опонент пропонує Android 16 з оболонкою One UI 8.5. Обидва виробники гарантують оновлення системи протягом 7 років.

Обидва телефони коштують близько 900 доларів, проте Samsung пропонує більшу функціональність завдяки робочому середовищу Samsung DeX.

Попри сильні сторони Pixel 11 у фотографії та часі роботи, Galaxy S26 пропонує більш збалансований преміальний набір функцій за ті ж гроші.