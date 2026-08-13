Администрация Дональда Трампа впервые планирует привлекать проверенные частные компании к проведению наступательных киберопераций против международных преступных группировок и хакеров. Об этом Белый дом заявил 12 августа, опубликовав президентский меморандум под названием "Расширение возможностей для борьбы с транснациональной киберпреступностью". Об этом пишет Techcrunch.

Что именно позволит новая политика?

Документ предусматривает использование"инновационных возможностей частного сектора" для противодействия киберпреступлениям и угрозам, направленным против американцев. Среди таких угроз власти называют атаки с требованием выкупа, финансовое мошенничество и сексуальное вымогательство.

Частные компании, которые будут участвовать в программе, смогут проводить операции по сбору разведданных. В частности, речь идет о слежке с использованием шпионского программного обеспечения. Кроме того, им разрешат осуществлять операции, направленные на нарушение работы инфраструктуры киберпреступников. Такие действия могут предусматривать уничтожение данных или компьютерных систем, которые используют преступники.

В то же время это не означает, что частным компаниям просто разрешат самостоятельно "взламывать" любых хакеров. Новая система предусматривает жесткий государственный контроль за такими операциями.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Почему это важное изменение для частного сектора?

Решение администрации Трампа существенно меняет многолетнюю позицию американского правительства относительно роли частных компаний в кибероперациях.

Согласно американскому федеральному законодательству о компьютерных взломах, частные лица и компании в целом не могут самостоятельно проводить кибератаки или операции по выводу чужих систем из строя без соответствующего судебного разрешения.

До этого позиция правительства США при различных администрациях была достаточно четкой: частный сектор может защищать себя и клиентов от кибератак, но не должен сам переходить к наступательным действиям. Новая политика создает исключительный механизм, в рамках которого определенные частные компании смогут осуществлять наступательные кибероперации по поручению государства.

Однако сама президентская директива пока лишь устанавливает политические рамки. Практические правила работы программы еще предстоит разработать. Белый дом должен в течение следующих двух месяцев обнародовать требования к компаниям, которые захотят принять участие. Причем правительство планирует рассматривать не только большие корпорации. К программе могут допустить и небольшие компании, если они обладают специализированными возможностями, необходимыми для конкретных операций.

Какие меры предосторожности установит правительство?

Участие в программе будет сопряжено с финансовыми и юридическими условиями. Каждая компания должна будет внести 1 миллион долларов на специальный эскроу-счет. Эти средства могут быть конфискованы, если правительство установит, что компания нарушила правила проведения операций.

Кроме того, меморандум требует создать механизмы, которые не позволят направлять такие операции против американских граждан или компьютерных систем, расположенных в США.

Ни одна операция не сможет проводиться исключительно по решению частной компании. Для ее одобрения потребуется согласование представителей Министерства юстиции США и Министерства внутренней безопасности.

Кроме того, сами операции должны проходить исключительно под надзором федерального правительства. Есть и дополнительное требование для компаний-участниц. Если в ходе работы они обнаружат неизбежную кибератаку на критически важную американскую инфраструктуру, они должны сообщить об этом правительству.

К критической инфраструктуре относятся, в частности, энергетические сети и системы водоснабжения. При этом пока неизвестно, присоединилась ли к программе хотя бы одна частная компания. Представитель Белого дома не ответил TechCrunch на этот вопрос и перенаправил издание к официальному информационному материалу администрации.

Почему новая система уже вызывает опасения?

Меморандум, несмотря на значительное расширение возможностей частного сектора, не дает компаниям неограниченного права на "киберответные меры". То есть речь идет не об общей легализации частных атак в ответ на любой взлом.

В то же время критики опасаются международных последствий. Если американская компания проведет операцию против инфраструктуры преступников за рубежом, иностранное государство потенциально может расценить это как кибератаку со стороны США.

Особый риск касается американских специалистов, которые будут непосредственно участвовать в таких операциях. Джейк Уильямс, ветеран кибербезопасности и вице-президент по исследованиям и разработкам компании Hunter Strategy, предупредил, что американцы, которые будут участвовать в таких операциях, могут оказаться под угрозой преследования за рубежом.

Американцев, участвующих в таких операциях, во время пребывания за рубежом легко могут классифицировать как неформальных комбатантов, – сказал Уильямс.

По его словам, иностранному правительству даже не обязательно иметь доказательства того, что конкретный американец действительно участвовал в кибероперации.

"Обвинения в том, что американец участвовал в этих операциях, не обязательно должны быть правдивыми", – отметил эксперт. По его мнению, само появление новой политики создает возможность для иностранных государств выдвигать подобные обвинения.

Уильямс назвал политику "недоработанной". Он предположил, что засекреченное приложение к меморандуму может содержать ответы на часть вопросов, касающихся выбора конкретных целей для американских наступательных киберопераций. Однако эксперт не уверен, что система будет защищена от злоупотреблений.

Почему США решили изменить подход именно сейчас?

Администрация Трампа не объяснила подробно причины принятия нового решения. В Белом доме лишь заявили о "растущей угрозе", с которой сталкиваются американцы и американский бизнес.

В последнее время США сталкиваются с многочисленными международными киберугрозами. Ситуация обостряется на фоне сокращений и увольнений сотрудников федеральных структур, ответственных за кибербезопасность, которые продолжаются после начала второго срока администрации Трампа в январе 2025 года.

Отдельной проблемой стали атаки на американскую водную инфраструктуру. Несколько штатов сообщают о кибератаках на системы водоснабжения. По данным американских разведывательных структур, за частью этих атак могут стоять хакеры, связанные с правительством Ирана.

О проникновении в локальные системы водоснабжения сообщали чиновники более чем десятка штатов, в частности Мичигана, Миннесоты и Джорджии. В то же время эти инциденты не привели к необходимости объявлять предупреждения о безопасности питьевой воды. Киберугрозы со стороны Ирана рассматриваются на фоне затянувшегося военного конфликта между США, Израилем и Ираном. После начала возглавляемой США войны в феврале, завершившейся гибелью верховного лидера Ирана, иранские военные ответили, в частности, ударами по центрам обработки данных, принадлежащим западным компаниям.

Параллельно связанные с Ираном хакерские группировки проводили атаки, которые нарушали работу американских компаний и критической инфраструктуры, включая объекты водоснабжения и энергетики.

При чем здесь искусственный интеллект?

Новая американская политика появилась также в момент, когда правительства разных стран пытаются реагировать на новый тип киберугроз – атаки, которые частично или полностью осуществляются автономными системами искусственного интеллекта.

Anthropic, OpenAI, Meta и британский AI Safety Institute сообщали, что во время тестирования передовых моделей ИИ им удавалось преодолевать установленные технические ограничения и совершать действия, связанные с кибератаками.

Это создает дополнительный вызов для государств и компаний. Кибероперации становятся все более автоматизированными, а возможность быстро выявлять, блокировать и нейтрализовывать такие атаки может потребовать значительно большего количества специализированных ресурсов. Именно на этом фоне Вашингтон пытается привлечь возможности частного сектора к наступательным операциям. В то же время окончательные правила программы еще не сформированы, а сама инициатива почти наверняка станет предметом юридических споров.

Главный вопрос заключается в том, где будет проходить граница между разрешенной государством кибероперацией и незаконной деятельностью частной компании. От того, насколько четко правительство США определит эту границу, будет зависеть не только работа новой программы, но и потенциальные дипломатические и юридические последствия для американских компаний и их сотрудников.