Спутник Starlink снова взорвался на орбите, но никто не знает причин

В воскресенье, 29 марта, спутник системы Starlink под номером 34343 столкнулся с серьезной технической аномалией во время пребывания на орбите. Это привело к полной потере связи с аппаратом, который находился на высоте около 560 километров над поверхностью Земли.

Что произошло со спутником Starlink?

Хотя официальные представители компании SpaceX избегают слова "взрыв", специалисты по мониторингу космического пространства зафиксировали тревожные признаки разрушения конструкции устройства. Компания LeoLabs, которая специализируется на отслеживании объектов в космосе, сообщила об обнаружении десятков фрагментов в непосредственной близости от места нахождения спутника сразу после инцидента, пишет The Verge.

Несмотря на тревожные новости, в SpaceX уверяют, что ситуация находится под полным контролем. Последние аналитические данные показывают, что событие не создает новых угроз для Международной космической станции или ее экипажа.

Также специалисты подтвердили безопасность для будущей миссии Artemis II и успешно проведенного запуска Transporter-16, параметры которого были рассчитаны так, чтобы развертывание полезной нагрузки происходило значительно выше или ниже основной сети Starlink.

Сейчас представители компании активно сотрудничают с NASA и Космическими силами США, чтобы продолжать мониторинг остатков аппарата. Ожидается, что сам спутник и его обломки войдут в плотные слои атмосферы и сгорят там в течение ближайших нескольких недель.

Опять то же самое

Это уже не первый подобный случай для космической империи Илона Маска. Аналогичный инцидент с внезапной потерей связи и последующим разрушением спутника произошел в декабре прошлого года, о чем писало издание Reuters. Интересно, что тот эпизод зафиксировали всего через неделю после того, как аппарат Starlink едва не столкнулся с китайским спутником.

Команда инженеров SpaceX сейчас пытается установить первопричину этих событий, чтобы оперативно внедрить необходимые технические исправления и предотвратить повторение таких аварий в будущем.

Космическая свалка

Проблема осложняется тем, что околоземная орбита становится все более тесной. На высоте около 560 километров сейчас отслеживается более 24 000 объектов, среди которых как действующие аппараты, так и космический мусор.

Созвездие Starlink уже насчитывает около 10 000 спутников, и это только начало. Недавно президент и главный операционный директор SpaceX Гвин Шотвелл сообщила, что компания подала запрос в Федеральную комиссию по связи США на получение лицензии для запуска до одного миллиона новых спутников. Эти аппараты, оснащенные искусственным интеллектом, должны стать основой для создания орбитальных центров обработки данных.

Сама Шотвелл выразила удивление, что планы по запуску миллиона AI-спутников не вызвали большего резонанса в медиа, хотя компания как раз готовится к проведению исторического по объемам первичного публичного размещения акций (IPO).