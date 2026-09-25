Почему повторное использование номеров становится угрозой

Ежегодно тысячи телефонных номеров переходят к новым владельцам: кто-то меняет оператора, кто-то теряет смартфон, кто-то просто перестает пользоваться номером, потому что у него есть другой. Хотя компании всегда делают небольшую паузу перед тем, как перепродать ваш старый номер, это не означает, что опасность исчезает, если прошло полгода или год, пишет 24 Канал.

Проблема заключается в том, что веб-сайты и приложения не знают об изменении владельца. Все привязанные сервисы, сброс паролей, двухфакторная аутентификация и уведомления продолжают поступать на старый номер. Новый владелец SIM-карты может просто запросить сброс пароля и получить доступ к вашему профилю, если вы не изменили там номер на новый в настройках.

Исследователи из Принстонского университета проверили 259 номеров, доступных для новых абонентов у двух больших американских операторов. Ученые выяснили, что 171 номер, то есть 66 процентов, по-прежнему оставался привязанным к аккаунтам предыдущих владельцев на популярных сайтах. Более того, 100 из 259 номеров встречались в утечках учетных данных, то есть злоумышленникам требовалось лишь SMS-подтверждение для окончательного взлома.

Как правильно провести аудит перед сменой номера

Специалисты советуют не отключать старый номер сразу, а держать обе SIM-карты активными во время перехода. Сначала составьте полный список ваших сервисов: ищите в почтовом ящике фразы вроде "код подтверждения" или "безопасность". Также хорошей идеей может быть проверка менеджера паролей – встроенного в браузер или стороннего, если вы им пользуетесь. В менеджере паролей вы найдете все сайты, на которых регистрировались, и, следовательно, сможете пройтись по списку и заменить номер на всех сайтах, где это необходимо.

В первую очередь обновите настройки в аккаунте оператора, в профилях Apple, Microsoft или Google, а также в электронной почте, поскольку все эти ресурсы открывают путь к восстановлению доступа к другим сервисам. Далее перейдите к банковским приложениям, платежным системам, облачным хранилищам, соцсетям и криптобиржам.

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В настройках безопасности каждого сервиса отвяжите старый номер. Вместо SMS-подтверждений переходите на более безопасные методы: приложения-аутентификаторы, ключи доступа Passkeys или аппаратные ключи безопасности.

Особое внимание уделите мессенджерам WhatsApp, Telegram, Viber и Signal, которые используют номер в качестве идентификатора. Воспользуйтесь функцией смены номера непосредственно в настройках приложений до момента отключения линии. Если вы больше не пользуетесь каким-либо сервисом, лучше полностью удалить аккаунт, чем оставлять его со старым номером.

Что делать, если номер уже утрачен

Если вы уже сдали старый номер, попробуйте обратиться к предыдущему оператору с просьбой временно его реактивировать. Если это невозможно, немедленно начните процедуру восстановления аккаунтов через службы поддержки, отдавая приоритет почте и банковским сервисам. У вас есть некоторое время, прежде чем оператор перевыпустит номер.

Также можно рассмотреть вариант "парковки" номера – перенос его на дешевый тариф или VoIP-сервис для сохранения контроля. После аудита настройте PIN-код или защиту от переноса номера у вашего оператора и следите за уведомлениями о попытках сброса паролей в течение следующих 90 дней.