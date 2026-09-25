Чому повторне використання номерів стає загрозою

Щороку тисячі телефонних номерів переходять до нових власників: хтось змінює оператора, хтось губить смартфон, хтось просто перестає користуватися номером, бо має інший. Хоча компанії завжди роблять деяку паузу перед тим, як перепродати ваш старий номер, це не означає, що небезпека зникає, якщо минуло пів року чи рік, пише 24 Канал.

Проблема полягає в тому, що вебсайти та додатки не знають про зміну власника. Усі прив'язані сервіси, скидання паролів, двофакторна автентифікація та сповіщення продовжують надходити на старий номер. Новий господар SIM-карти може просто запросити скидання пароля й отримати доступ до вашого профілю, якщо ви не змінили там номер на новий у налаштуваннях.

Дослідники з Прінстонського університету перевірили 259 номерів, доступних для нових абонентів у двох великих американських операторів. Науковці з'ясували, що 171 номер, тобто 66 відсотків, все ще залишався прив'язаним до акаунтів попередніх власників на популярних сайтах. Більше того, 100 із 259 номерів зустрічались у витоках облікових даних, тобто зловмисникам потрібне було лише SMS-підтвердження для остаточного зламу.

Як правильно провести аудит перед зміною номера

Фахівці радять не відключати старий номер одразу, а тримати обидві SIM-карти активними під час переходу. Спочатку складіть повний список ваших сервісів: шукайте в поштовій скриньці фрази на кшталт "код підтвердження" або "безпека". Також гарною ідеєю може бути перевірка менеджера паролів – вбудованого в браузер або стороннього, якщо таким користуєтеся. У менеджері паролів ви знайдете всі сайти, на яких реєструвалися, а отже, зможете пройтися по списку й замінити номер на всіх сайтах, де це потрібно.

Насамперед оновіть налаштування в акаунті оператора, у профілях Apple, Microsoft або Google, а також на електронній пошті, оскільки всі ці ресурси відкривають шлях до відновлення інших сервісів. Далі переходьте до банківських додатків, платіжних систем, хмарних сховищ, соцмереж та криптобірж.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

У налаштуваннях безпеки кожного сервісу відв'яжіть старий номер. Замість SMS-підтверджень переходьте на безпечніші методи: додатки-автентифікатори, ключі доступу Passkeys або апаратні ключі безпеки.

Окрему увагу приділіть месенджерам WhatsApp, Telegram, Viber і Signal, які використовують номер як ідентифікатор. Скористайтеся функцією зміни номера безпосередньо в налаштуваннях додатків до моменту відключення лінії. Якщо ви більше не користуєтеся певним сервісом, краще повністю видалити акаунт, ніж залишати його зі старим номером.

Що робити, якщо номер уже втрачено

Якщо ви вже віддали старий номер, спробуйте звернутися до попереднього оператора з проханням тимчасово його реактивувати. Якщо це неможливо, негайно почніть процедуру відновлення акаунтів через служби підтримки, надаючи пріоритет пошті та банківським сервісам. У вас є певний час перед тим, як оператор перевипустить номер.

Також можна розглянути варіант паркування номера – перенесення його на дешевий тариф або VoIP-сервіс для збереження контролю. Після аудиту налаштуйте PIN-код або захист від перенесення номера у вашого оператора та стежте за сповіщеннями про спроби скидання паролів протягом наступних 90 днів.