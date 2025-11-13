Valve отмечает в Steam, что игроки смогут запускать на Steam Machine любые игры из библиотеки Steam, включая любимые тайтлы AAA класса, информирует 24 Канал.

Смотрите также PlayStation Portal наконец получает функцию, которую все ждали с первого дня релиза

Какие характеристики будет иметь Steam Machine?

В основе новой Steam Machine лежит шестиядерный процессор AMD на архитектуре Zen 4, работающий на частоте до 4,8 ГГц. Его дополняют 16 ГБ оперативной памяти DDR5 (планки SO-DIMM можно заменить, но доступ к ним затруднен) и NVMe-накопитель на 512 ГБ или 2 ТБ.

Твердотельный накопитель стандарта M.2 2230 можно легко заменить на более вместительный. Кроме того, память можно будет расширить с помощью обычных SD-карт.

Главной особенностью устройства стала дискретная графика – кастомный чип AMD на архитектуре RDNA 3 с 8 ГБ видеопамяти GDDR6. По характеристикам он близок к мобильной видеокарте Radeon RX 7600M.

По словам инженеров Valve, консоль может запускать современные игры в разрешении 4K с использованием технологии FSR. Тесты PC Gamer показали, что Cyberpunk 2077 работает стабильно, хотя для высшей частоты кадров лучше играть в 1080p без масштабирования.

Устройство работает на SteamOS с оболочкой Proton, что обеспечивает совместимость с играми для Windows. Большинство проектов запускаются без проблем, однако некоторые мультиплеерные игры, например Fortnite или Battlefield, могут не работать из-за несовместимости их античит-систем. Впрочем, Valve отмечает, что на Steam Machine можно установить Windows 11.

Дизайн консоли – это куб высотой около 16 см, разработанный для размещения возле телевизора. Внутри установлена мощная система охлаждения с одним большим радиатором и 120-миллиметровым вентилятором, который работает почти бесшумно.



Живые фото Steam Machine / Фото Future

Передняя панель съемная, что позволяет ее кастомизировать – смотрите видео:

На ней расположены два порта USB 3.0 и слот microSD, а сзади – два USB 2.0, один USB-C и Ethernet. Устройство поддерживает Wi-Fi 6E, Bluetooth и может подключать до четырех контроллеров Steam без адаптера.



Порты расширения Steam Machine / Фото Valve

Когда появится и сколько будет стоить Steam Machine?

Выход новой Steam Machine запланирован на 2026 год. Цены пока не объявлены, но ожидается, что они будут демократичными, как и в случае со Steam Deck.