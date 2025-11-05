Ноябрьское полнолуние в этом году обещает стать одним из самых ярких астрономических событий осени. Оно наступит 5 ноября 2025 года в 15:19 по киевскому времени. Именно в этот момент Луна достигнет максимальной полноты своей освещенной фазы, объясняет 24 Канал.
Смотрите также Смотрите также Что такое "Бобровое полнолуние" и почему его так называют
Когда и почему полнолуние ноября будет особенным?
Это полнолуние является не просто очередным – оно приобретет статус суперполнолуния. Яки пишет TimeandDate, в этот день Луна окажется на расстоянии примерно 356 978 км от Земли, что сделает ее ближайшей к планете в 2025 году.
Такое совпадение вызывает визуальное увеличение – суперлуние будет выглядеть примерно на 8% больше і и до 16% ярче, чем обычно. По данным The Guardian, яркость может вырасти даже до 30%.
Это полнолуние имеет несколько традиционных названий.
Самое распространенное – Beaver Moon (Бобровое полнолуние). Название происходит от традиций коренных народов Северной Америки, которые именно в этот период расставляли ловушки на бобров или наблюдали активную подготовку животных к зиме.
По информации ABC News, иногда этот месяц также называют Hunter's Moon (Луна охотника) или Frost Moon (Морозная луна) – оба названия символизируют наступление холодов и завершение осеннего сезона.
Когда наблюдать самый яркий месяц года?
Как пишет The Washington Post, лучший момент для наблюдения – восход Луны сразу после захода солнца. Именно тогда он кажется самым большим из-за так называемой "лунной иллюзии": когда небесное тело низко над горизонтом, мозг воспринимает его большим, чем высоко в небе.
Никакое специальное оборудование не понадобится – достаточно чистого неба и открытого горизонта. Однако, если вы планируете фотографировать полнолуние, вам точно не помешает штатив, бинокль или телескоп.
Поэтому если хотите увидеть Луну в максимально эффектном свете – стоит приготовиться и освободить вечер от дел. Осеннее суперполнолуние – это возможность увидеть впечатляющую красоту космоса без телескопа и лишних подготовок.
Повлияет ли суперместо на приливы и погоду?
Да, суперместо может влиять на уровень приливов: когда луна ближе к Земле и в фазе полнолуния, возникают "королевские приливы" (king tides) – максимально высокие приливы.
Например, в США это уже прогнозируется для побережья Флориды и Тихоокеанского Северо-Запада, информирует The Washington Post. Хотя значительных метео-событий через этот месяц не ожидают, людям в прибрежных зонах стоит быть внимательными к повышению уровня воды.