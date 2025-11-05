Ноябрьское полнолуние в этом году обещает стать одним из самых ярких астрономических событий осени. Оно наступит 5 ноября 2025 года в 15:19 по киевскому времени. Именно в этот момент Луна достигнет максимальной полноты своей освещенной фазы, объясняет 24 Канал.

Когда и почему полнолуние ноября будет особенным?

Это полнолуние является не просто очередным – оно приобретет статус суперполнолуния. Яки пишет TimeandDate, в этот день Луна окажется на расстоянии примерно 356 978 км от Земли, что сделает ее ближайшей к планете в 2025 году.

Такое совпадение вызывает визуальное увеличение – суперлуние будет выглядеть примерно на 8% больше і и до 16% ярче, чем обычно. По данным The Guardian, яркость может вырасти даже до 30%.

Это полнолуние имеет несколько традиционных названий.

Самое распространенное – Beaver Moon (Бобровое полнолуние) . Название происходит от традиций коренных народов Северной Америки, которые именно в этот период расставляли ловушки на бобров или наблюдали активную подготовку животных к зиме.

По информации ABC News, иногда этот месяц также называют Hunter's Moon (Луна охотника) или Frost Moon (Морозная луна) – оба названия символизируют наступление холодов и завершение осеннего сезона.

Когда наблюдать самый яркий месяц года?

Как пишет The Washington Post, лучший момент для наблюдения – восход Луны сразу после захода солнца. Именно тогда он кажется самым большим из-за так называемой "лунной иллюзии": когда небесное тело низко над горизонтом, мозг воспринимает его большим, чем высоко в небе.

Никакое специальное оборудование не понадобится – достаточно чистого неба и открытого горизонта. Однако, если вы планируете фотографировать полнолуние, вам точно не помешает штатив, бинокль или телескоп.

Поэтому если хотите увидеть Луну в максимально эффектном свете – стоит приготовиться и освободить вечер от дел. Осеннее суперполнолуние – это возможность увидеть впечатляющую красоту космоса без телескопа и лишних подготовок.

Повлияет ли суперместо на приливы и погоду?

Да, суперместо может влиять на уровень приливов: когда луна ближе к Земле и в фазе полнолуния, возникают "королевские приливы" (king tides) – максимально высокие приливы.

Например, в США это уже прогнозируется для побережья Флориды и Тихоокеанского Северо-Запада, информирует The Washington Post. Хотя значительных метео-событий через этот месяц не ожидают, людям в прибрежных зонах стоит быть внимательными к повышению уровня воды.