Собственный ИИ с Достоевским и пропагандой

Инициатором этой идеи выступил православный олигарх Константин Малофеев. Он предлагает создать "российский ИИ", обученный не на мировых знаниях, а на "правильных текстах" – произведениях Достоевского, идеолога Дугина и средневековом "Домострое". Об этом пишет Центр противодействия дезинформации.

По мнению Малофеева, западные модели навязывают россиянам чужую культуру, поэтому стране нужна собственная технология, созданная людьми с "русским естественным интеллектом".

Процесс уже перешел из плоскости идей в законодательное русло. Путин не так давно подписал закон о регулировании искусственного интеллекта, сделав идеологическое соответствие обязательным требованием к технологиям. Теперь разработчики должны следить за тем, чтобы алгоритмы соответствовали "традиционным духовно-нравственным ценностям". Критерии того, как именно должна "правильно" думать машина, будут разрабатываться ФСБ совместно с Министерством цифрового развития РФ.

Несмотря на абсурдность идеи, она органично вписывается в современные российские реалии. В стране, где под запрет попадают иностранные слова, а образование служит государственной идеологии, появление цифрового помощника с фашистскими взглядами Дугина выглядит закономерным шагом.

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Создание подобной модели означает, что государство сможет диктовать, какие ресурсы и информация будут доступны гражданам. Вместо объективных ответов такой искусственный интеллект может выдавать проповеди о "загнивающем Западе" и отвечать на вопросы об истории и новостях так, как это выгодно Кремлю. Это станет еще одним инструментом для укрепления контроля внутри цифрового пространства России.

Это все больше напоминает Китай

Идея создать искусственный интеллект, который отвечает не в соответствии с доступными знаниями, а в соответствии с государственной идеологией, уже имеет практический аналог – Китай. Пекин одним из первых в мире начал системно регулировать генеративный искусственный интеллект, причем требования касаются не только безопасности или защиты персональных данных. Китайское законодательство прямо требует, чтобы генеративные ИИ-сервисы придерживались так называемых "основных социалистических ценностей" и не создавали контент, который может угрожать государственной власти, национальному единству или общественной стабильности. Кроме того, регуляторы обязывают разработчиков контролировать данные для обучения, алгоритмы и результаты работы моделей.

На практике это означает, что китайский чат-бот должен не просто знать факты, но и понимать, о каких из них лучше не говорить. Один из самых известных примеров – события на площади Тяньаньмэнь в Пекине в 1989 году, когда китайские власти силой подавили студенческие протесты. Если спросить китайские модели, в частности DeepSeek, об этом событии или о символической фотографии "Tank Man", система может отказаться отвечать, прервать ответ или перейти к нейтральной фразе о том, что вопрос выходит за пределы ее компетенции. Подобное поведение также наблюдается в отношении Тайваня и других политически чувствительных для Пекина тем.

Важно, что цензура происходит не только на уровне готового приложения. Исследования приложения DeepSeek показывают, что ограничения могут быть заложены непосредственно в процесс обучения и настройки модели. Исследователи, проанализировавшие сотни политически чувствительных тем, обнаружили признаки семантического подавления информации: модель могла учитывать определенные сведения во внутреннем процессе обработки запроса, но не переносит их в окончательный ответ или заменяет формулировками, соответствующими официальной позиции. Исследование также зафиксировало случаи, когда модель использовала лексику, близкую к государственной пропаганде.

Показательно и то, что китайские правила фактически определяют идеологические рамки еще до появления конкретного чат-бота. Разработчики должны принимать меры при выборе обучающих данных, проектировании алгоритмов, оптимизации моделей и предоставлении доступа к ним. То есть государство получает возможность влиять на всю технологическую цепочку – от информации, на которой обучается искусственный интеллект, до того, что он в конечном итоге сообщает пользователю.

Это создает принципиально иную модель развития искусственного интеллекта. В обычном понимании чат-бот должен стараться находить наиболее точный ответ на запрос пользователя, даже если тема спорная. Китайский подход предусматривает дополнительный фильтр: информация должна соответствовать установленным государством политическим и идеологическим рамкам.

В 2025 году агентство Reuters сообщало, что американские чиновники отдельно проверяли китайские модели, задавая им одинаковые вопросы на китайском и английском языках. В случае таких тем, как Тяньаньмэнь или отношение властей к уйгурам, модели DeepSeek и Qwen часто воспроизводили формулировки, близкие к позиции Пекина.

Поэтому российская идея "суверенного" ИИ выглядит не столько уникальным изобретением, сколько попыткой повторить уже существующую практику. Разница лишь в том, какие именно тексты, исторические события и политические взгляды власти решат считать "правильными" или "неправильными". Китай уже показал, что современная языковая модель может быть не просто инструментом для поиска и обработки информации, но и своеобразным цифровым фильтром, который определяет, какие знания пользователь имеет право получить, а какие должны остаться за пределами ответа.