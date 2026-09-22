Особенности конструкции

Как сообщает Popular Science, самолет разработали специалисты Лаборатории Тяньмушань в сотрудничестве с Бэйханским университетом. Проект станет следующим шагом после успешных испытаний уменьшенного прототипа в масштабе 1:18, которые состоялись в июне 2025 года. Тогда маленькая модель летела со скоростью менее 0,2 Маха, а исследователи оценивали ее управляемость, посадочные характеристики и стабильность при взлете на низких скоростях.

Главная задача полноразмерного демонстратора TMS-10 – достичь сверхзвуковой скорости и минимизировать звуковой удар. Самолет рассчитан на 10–15 пассажиров и предназначен для бизнес-перевозок. Конструктивно китайский аппарат отличается от американского экспериментального самолета NASA X-59. Если американский самолет просто смягчает звуковой удар до тихого гула, то TMS-10 использует переднее крыло (канард) и Т-образный хвост. Такое сочетание препятствует объединению ударных волн от носа и крыльев в один мощный громкий звук, а специальные элементы в кормовой части дополнительно перенаправляют и ослабляют звуковые волны.

Скорость и технологические вызовы проекта

В случае успеха TMS-10 сможет осуществлять крейсерский полет со скоростью до 2 Махов (около 2 092 километров в час). Также аппарат будет поддерживать дозвуковой режим со скоростью около 0,95 Маха (почти 1 175 километров в час). Благодаря таким показателям полет из Пекина в Шанхай сократится с двух часов до 30 минут.

Создание сверхзвукового самолета для повседневных перелетов требует решения многих сложных задач. Конструкция должна выдерживать высокие температуры, возникающие в результате трения при таких скоростях, и при этом оставаться комфортной для пассажиров. Как отмечает китайское издание Global Times, инженерам еще предстоит завершить и проверить работу активной зоны двигателя, а также систем впуска и выпуска. Специалисты проведут еще серию дополнительных испытаний обновленных моделей, прежде чем утвердить окончательный дизайн. Пока что внешний вид самолета еще не раскрыт.

Соревнование с NASA за сверхзвуковое будущее

Несмотря на стремительный прогресс проекта TMS-10, Китаю придется догонять США в этой гонке. Американский испытательный самолет NASA X-59 уже достиг сверхзвуковой скорости в начале этого года. Во время испытаний он разогнался до 1,5 Маха (примерно 1 593 километра в час) на высоте более 16 764 метров.

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Новые испытания TMS-10 в конце года покажут, насколько китайская инженерная школа приблизилась к созданию бесшумных сверхзвуковых пассажирских самолетов нового поколения.