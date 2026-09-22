Особливості конструкції

Як повідомляє Popular Science, літак розробили фахівці Лабораторії Тяньмушань у співпраці з Бейханським університетом. Проєкт стане наступним кроком після успішних випробувань зменшеного прототипу у масштабі 1:18, які відбулися у червні 2025 року. Тоді маленька модель летіла зі швидкістю, меншою за 0,2 Маха, а дослідники оцінювали її керованість, посадочні характеристики та стабільність під час зльоту на низьких швидкостях.

Головне завдання повнорозмірного демонстратора TMS-10 – досягти надзвукової швидкості та мінімізувати звуковий удар. Літак розрахований на 10 – 15 пасажирів і призначений для бізнес-перевезень. Конструктивно китайський апарат відрізняється від американського експериментального літака NASA X-59. Якщо американець просто пом'якшує звуковий удар до тихого гуркоту, то TMS-10 використовує переднє крило (канард) та Т-подібний хвіст. Таке поєднання заважає ударним хвилям від носа та крил з'єднуватися в один потужний гучний звук, а спеціальні елементи у кормовій частині додатково перенаправляють і послаблюють звукові хвилі.

Швидкість і технологічні виклики проєкту

У разі успіху TMS-10 зможе здійснювати крейсерський політ зі швидкістю до 2 Махів (близько 2 092 кілометрів на годину). Також апарат підтримуватиме дозвуковий режим зі швидкістю близько 0,95 Маха (майже 1 175 кілометрів на годину). Завдяки таким показникам політ із Пекіна до Шанхаю скоротиться з двох годин до 30 хвилин.

Створення надзвукового судна для повсякденних перельотів вимагає вирішення багатьох складних завдань. Конструкція повинна витримувати високі температури, які виникають від тертя на таких швидкостях, і при цьому залишатися комфортною для пасажирів. Як зазначає китайське видання Global Times, інженери все ще мають завершити та перевірити роботу активної зони двигуна, а також систем впуску та випуску. Фахівці проведуть ще серію додаткових тестувань оновлених моделей перед тим, як затвердити остаточний дизайн. Наразі зовнішній вигляд літіка ще не розкрили.

Змагання з NASA за надзвукове майбутнє

Попри стрімкий прогрес проєкту TMS-10, Китаю доведеться наздоганяти США у цих перегонах. Американський тестовий літак NASA X-59 вже досяг надзвукової швидкості раніше цього року. Під час випробувань він розігнався до 1,5 Маха (приблизно 1 593 кілометри на годину) на висоті понад 16 764 метрів.

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Нові випробування TMS-10 наприкінці року покажуть, наскільки китайська інженерна школа наблизилася до створення тихих надзвукових пасажирських літаків нового покоління.