Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Детектор медиа".

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Телеграм-канал "Джокер" заблокировали

Украинский анонимный телеграм-канал "Джокер" в воскресенье, 30 марта, заблокировали. При попытке зайти на него или найти в поиске выдает оповещение:

Этот канал заблокирован за распространение личных данных людей без их разрешения (доксинг).



Телеграм-канал "Джокер" заблокировали / Скриншот

Телеграм-канал "Джокер" связывают с Романом Кравцом, экс-членом "Слуги народа". Журналисты проводили немало расследований о деятельности "Джокера". Так, СМИ удалось подтвердить, что автор канала имел связи с Офисом Президента.

Известно, что канал появился 31 октября 2019 года. "Джокер" был известен провокационными публикациями. Он быстро стал популярным, ведь автор публиковал записи разговоров с депутатами от "Слуги народа", которые вел от имени других высокопоставленных чиновников.

Телеграм-канал также часто публиковал "инсайды" о политике и бизнесе, однако нередко они оказывались фейковыми. Также телеграм-канал неоднократно обвиняли в политическом шантаже, пранках над политиками и вымогательствах.

В СМИ также сообщали, что владелец телеграм-канала "Джокер" неоднократно выезжал из Украины во время полномасштабной войны, хотя активно критиковал за это других граждан.