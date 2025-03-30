Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Детектор медіа".

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Телеграм-канал "Джокер" заблокували

Український анонімний телеграм-канал "Джокер" у неділю, 30 березня, заблокували. При спробі зайти на нього чи знайти у пошуку видає сповіщення:

Цей канал заблоковано за поширення особистих даних людей без їхнього дозволу (доксинг).



Телеграм-канал "Джокер" заблокували / Скриншот

Телеграм-канал "Джокер" пов'язують із Романом Кравцем, ексчленом "Слуги народу". Журналісти проводили чимало розслідувань щодо діяльності "Джокера". Так, ЗМІ вдалося підтвердити, що автор каналу мав зв'язки з Офісом Президента.

Відомо, що канал з'явився 31 жовтня 2019 року. "Джокер" був відомий провокаційними публікаціями. Він швидко став популярним, адже автор публікував записи розмов з депутатами від "Слуги народу", які вів від імені інших високопосадовців.

Телеграм-канал також часто публікував "інсайди" про політику та бізнес, однак нерідко вони виявлялися фейковими. Також телеграм-канал неодноразово звинувачували у політичному шантажі, пранках над політиками та вимаганнях.

У ЗМІ також повідомляли, що власник телеграм-каналу "Джокер" неодноразово виїжджав з України під час повномасштабної війни, хоча активно критикував за це інших громадян.