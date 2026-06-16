Современные модели физики утверждают, что сверхмассивная звезда после исчерпания запасов ядерного топлива больше не способна противостоять собственной гравитации, объясняет "24 Канал". Она стремительно сжимается и в конце концов превращается в черную дыру – объект с настолько мощным гравитационным полем, что даже свет не может его покинуть.

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Однако физики из Университета Гете во Франкфурте-на-Майне Даниэль Ямпольски и Лучано Реццолла предложили другой вариант развития событий. По их мнению, коллапс звезды может не завершиться образованием черной дыры. Вместо этого внутри такого объекта может возникнуть крошечная новорожденная вселенная.

Обратите внимание! Новое исследование, опубликованное в журнале Physical Review D.

Ключевую роль в этом сценарии играет темная энергия – загадочная форма энергии, которая, по современным оценкам, составляет примерно 68 процентов всей энергетико-массовой составляющей известной нам Вселенной и отвечает за ее ускоренное расширение.

Большой взрыв новой Вселенной может развернуться уже после того, как звезда почти полностью коллапсирует до состояния черной дыры,

– пояснил Даниэль Ямпольски.

Что такое гравастар?

Предложенная модель опирается на концепцию так называемых гравастаров. Это гипотетические космические объекты, которые ученые обсуждают уже много лет как возможную альтернативу черным дырам.

Согласно этой идее, вместо бесконечно плотной сингулярности в центре объекта располагается область, заполненная тёмной энергией. Именно она создаёт мощное давление наружу.

Исследователи сравнивают этот процесс с дверью гаража, которая почти закрылась, но уперлась в кирпич. Гравитация пытается завершить сжатие звезды, однако темная энергия оказывает сопротивление и не позволяет коллапсу дойти до конца.

В результате возникает равновесие между силами сжатия и расширения. Такой баланс способен стабилизировать объект и предотвратить образование классической черной дыры.

При чем здесь Большой взрыв?

Особенно интересной частью теории стало сходство условий внутри новорожденного гравастара с условиями, которые, вероятно, существовали во время Большого взрыва.

По мнению авторов работы, формирование новой вселенной в центре коллапсирующей звезды может происходить по механизмам, схожим с теми, что дали начало нашей Вселенной миллиарды лет назад.

Темная энергия в таком сценарии не просто стабилизирует объект. Она также создает тот самый тип отталкивающего давления, который, согласно современной космологической модели, ускоряет расширение нашей Вселенной.

Иными словами, каждая такая звезда потенциально могла бы стать своеобразной "космической матрешкой", внутри которой рождается отдельное пространство-время со своей историей развития.

Опровергает ли это существование черных дыр?

Несмотря на громкость гипотезы, авторы подчеркивают: их работа не ставит под сомнение существование черных дыр.

Поиск альтернатив черным дырам не означает скептицизм в отношении самих черных дыр, которые остаются самым естественным и простым объяснением последствий гравитационного коллапса,

– отметил Лучано Реццолла.

В то же время ученый подчеркнул важность исследования даже самых экзотических идей.

Как ученые в целом и как теоретические физики в частности, мы должны сохранять беспристрастный подход к тому, чего еще не знаем, и исследовать как общепринятые концепции, так и более необычные интерпретации. История показывает, что нередко именно последние впоследствии становятся общепризнанными,

– добавил он.

Почему эта идея важна?

На данный момент теория остается чисто математической моделью. Прямых наблюдений гравастаров или внутренних вселенных у ученых пока нет. Однако такие работы помогают проверять границы современной физики и искать ответы на фундаментальные вопросы о природе пространства, времени, темной энергии и происхождении самой Вселенной.

Если будущие исследования найдут способы отличить гравастар от черной дыры с помощью астрономических наблюдений, это может кардинально изменить представления человечества о самых экстремальных объектах космоса.

Пока же новая работа предлагает лишь увлекательный сценарий, в котором смерть звезды может оказаться не концом, а началом новой вселенной.