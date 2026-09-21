Tesla вновь открыла возможность зарезервировать новый Roadster – электрический спорткар, который компания впервые представила еще в 2017 году, но до сих пор не запустила в серийное производство. Об этом пишет Techradar.

Сколько Tesla просит за место в очереди?

Покупателям предлагают внести в общей сложности 50 тысяч долларов. Сначала Tesla просит произвести мгновенный платеж в размере 5 тысяч долларов банковской картой. Компания называет его полностью возвращаемым.

После этого в течение 10 дней необходимо перечислить еще 45 тысяч долларов банковским переводом. Эта сумма фактически закрепляет за клиентом место среди будущих производственных слотов Roadster.

При этом Tesla пока не называет окончательную цену самого автомобиля. Компания должна представить новый Roadster на специальном мероприятии в Вако, штат Техас, в октябре. Ожидается, что именно там станет ясно, как будет выглядеть серийная версия автомобиля и какими будут его характеристики.

Пока что большая часть информации о новинке остается на уровне сообщений и предположений.

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Что Tesla обещала покупателям еще в 2017 году?

Нынешняя ситуация особенно интересна из-за истории предварительных заказов. Tesla впервые показала новый Roadster в 2017 году и тогда же начала принимать депозиты. Потенциальным покупателям обещали электромобиль с запасом хода более 600 миль, или около 966 километров, разгоном от 0 до 60 миль в час менее чем за 2 секунды и максимальной скоростью более 250 миль в час.

Для специальной версии Founders Series Tesla изначально заявляла цену в 250 тысяч долларов. Ее поставки планировалось начать в 2020 году.

Однако прошло уже девять лет после первой презентации, а клиенты, внесшие деньги за автомобиль в 2017 году, до сих пор не получили серийный Roadster. Именно поэтому нынешнее открытие бронирований привлекает особое внимание. Потенциальным покупателям предлагают вновь вкладывать значительные средства в автомобиль, который компания еще даже не представила в окончательном виде.

Каким может быть новый Roadster?

Пока Tesla не раскрыла окончательные характеристики автомобиля, вокруг него уже появилось немало предположений. Одно из самых необычных касается использования газовых микродвигателей, разработанных SpaceX. Такая система теоретически могла бы помочь Roadster достигать экстремального ускорения.

Также сообщается, что дизайн автомобиля могли существенно изменить после первой презентации. В частности, новая версия якобы получила элементы стиля Cyber-серии Tesla.

На данный момент нет подтверждения всех этих характеристик, поэтому окончательный вид и технические возможности машины остаются неизвестными.

Генеральный директор Tesla Илон Маск уже назвал предстоящую демонстрацию "бомбой" и заявил, что компании необходимо пригласить аудиторию, которая сможет подтвердить, что показанный автомобиль не является результатом работы искусственного интеллекта. Это особенно примечательно на фоне многочисленных обсуждений вокруг будущих технологий Tesla. Компания стремится продемонстрировать, что новый Roadster существует как реальный автомобиль, а не только как концепция или цифровая визуализация.

Стоит ли ожидать серийного автомобиля?

До октябрьской презентации остается главный вопрос – будет ли Roadster на этот раз доведен до реального производства.

Tesla не выпускала абсолютно новой модели после Cybertruck. Его премьера состоялась в 2023 году, а впоследствии продажи электрического пикапа начали существенно снижаться. История Cybertruck также стала поводом для споров относительно заявленных Tesla характеристик. Вопросы возникали относительно внедорожных возможностей автомобиля, запаса хода, качества сборки и цены.

Это не означает, что новый Roadster повторит судьбу предыдущей версии. Однако для потенциальных покупателей есть важная разница между демонстрацией прототипа и запуском серийного производства.

Пока Tesla лишь открыла список предварительных заказов, а сама машина еще не представлена в окончательном виде. Поэтому заявленные характеристики, сроки поставки и окончательная цена могут отличаться от того, что компания в конечном итоге покажет покупателям.

Ожидается, что ключевые ответы Tesla даст 1 октября во время презентации в Вако. Именно тогда должно стать ясно, превратится ли многолетняя история Roadster в реальный серийный автомобиль.

Для тех, кто решит внести 50 тысяч долларов уже сейчас, главная особенность ситуации остается неизменной: деньги принимаются до того, как Tesla покажет окончательный вариант автомобиля и подтвердит все его характеристики.