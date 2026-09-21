Tesla знову відкрила можливість зарезервувати новий Roadster – електричний спорткар, який компанія вперше представила ще у 2017 році, але досі не запустила у серійне виробництво. Про це пише Techradar.

Скільки Tesla просить за місце в черзі?

Покупцям пропонують внести загалом 50 тисяч доларів. Спочатку Tesla просить здійснити миттєвий платіж у розмірі 5 тисяч доларів банківською карткою. Компанія називає його повністю поверненим.

Після цього протягом 10 днів необхідно переказати ще 45 тисяч доларів банківським переказом. Ця сума фактично закріплює за клієнтом місце серед майбутніх виробничих слотів Roadster.

При цьому Tesla поки не називає остаточну ціну самого автомобіля. Компанія має представити новий Roadster на спеціальному заході у Вако, штат Техас, у жовтні. Очікується, що саме там стане зрозуміло, який вигляд матиме серійна версія автомобіля та якими будуть його характеристики.

Поки що більшість інформації про новинку залишається на рівні повідомлень та припущень.

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Що Tesla обіцяла покупцям ще у 2017 році?

Нинішня ситуація особливо цікава через історію попередніх замовлень. Tesla вперше показала новий Roadster у 2017 році та тоді також почала приймати депозити. Потенційним покупцям обіцяли електромобіль із запасом ходу понад 600 миль, або близько 966 кілометрів, розгоном від 0 до 60 миль на годину менш ніж за 2 секунди та максимальною швидкістю понад 250 миль на годину.

Для спеціальної версії Founders Series Tesla спочатку заявляла ціну ще у 250 тисяч доларів. Її постачання планували розпочати у 2020 році.

Однак минуло вже дев'ять років після першої презентації, а клієнти, які внесли гроші за автомобіль у 2017 році, досі не отримали серійний Roadster. Саме тому нинішнє відкриття бронювань привертає особливу увагу. Потенційним покупцям пропонують знову вкладати значні кошти в автомобіль, який компанія ще навіть не представила у фінальному вигляді.

Яким може бути новий Roadster?

Поки Tesla не розкрила остаточні характеристики автомобіля, навколо нього вже з'явилося чимало припущень. Одне з найбільш незвичайних стосується використання газових мікродвигунів, розроблених SpaceX. Така система теоретично могла б допомогти Roadster досягати екстремального прискорення.

Також повідомляється, що дизайн автомобіля могли суттєво змінити після першої презентації. Зокрема, нова версія нібито отримала елементи стилю Cyber-серії Tesla.

Наразі немає підтвердження всіх цих характеристик, тому остаточний вигляд і технічні можливості машини залишаються невідомими.

Генеральний директор Tesla Ілон Маск уже назвав майбутню демонстрацію "бомбою" та заявив, що компанії необхідно запросити аудиторію, яка зможе підтвердити, що показаний автомобіль не є результатом роботи штучного інтелекту. Це особливо примітно на тлі численних обговорень навколо майбутніх технологій Tesla. Компанія прагне продемонструвати, що новий Roadster існує як реальний автомобіль, а не лише як концепція або цифрова візуалізація.

Чи варто очікувати серійного автомобіля?

До жовтневої презентації залишається головне питання – чи буде Roadster цього разу доведений до реального виробництва.

Tesla не запускала абсолютно нову модель після Cybertruck. Його прем'єра відбулася у 2023 році, а згодом продажі електричного пікапа почали суттєво знижуватися. Історія Cybertruck також стала приводом для суперечок щодо заявлених Tesla характеристик. Питання виникали щодо позашляхових можливостей автомобіля, запасу ходу, якості складання та ціни.

Це не означає, що новий Roadster повторить долю попередньої версії. Однак для потенційних покупців є важлива різниця між демонстрацією прототипу та запуском серійного виробництва.

Поки Tesla лише відкрила список резервування, а сама машина ще не представлена у фінальному вигляді. Тому заявлені характеристики, терміни постачання та остаточна ціна можуть відрізнятися від того, що компанія зрештою покаже покупцям.

Очікується, що ключові відповіді Tesla дасть 1 жовтня під час презентації у Вако. Саме тоді має стати зрозуміло, чи перетвориться багаторічна історія Roadster на реальний серійний автомобіль.

Для тих, хто вирішить внести 50 тисяч доларів уже зараз, головна особливість ситуації залишається незмінною: гроші приймають до того, як Tesla показала остаточний автомобіль і підтвердила всі його характеристики.