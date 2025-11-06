Что именно будет происходить в небе этой ночью?

Транзит Титана на фоне своей планеты-хозяина, бесспорно, станет главным событием вечера, которое можно будет наблюдать с помощью непрофессионального телескопа на Земле. Для украинцев все начнется сразу после наступления темноты. В общем Сатурн взойдет над горизонтом примерно в 15:30, но видно его не будет из-за солнечного света. Зато следует дождаться полной темноты и появления первых звезд, пишет 24 Канал со ссылкой на Astronomy.

Например, в 20:00 Сатурн будет находиться рядом с Нептуном и кометой Swan (C/2025 R2) в созвездии Водолея, почти четко на юге с некоторым отклонением влево. Согласно данным сайта TheSkyLive, планета будет сиять с яркостью 0.8 звездной величины, что сделает ее самым заметным объектом в этом секторе.

Титан будет двигаться с востока на запад по диску планеты. Однако, чтобы увидеть спутник в телескоп, вам придется немного подождать. Дело в том, что он достигнет середины пути, когда его будет лучше всего видно, только в 2 ночи, хотя вы, конечно же, можете смотреть и раньше, после двенадцати ночи, когда Титан только появится на краешке Сатурна.

Полностью переход завершится незадолго до 4 утра по Киеву. Процесс схождения спутника с диска планеты займет более 15 минут из-за его значительных размеров.

Что еще интересного?

Хотя Титан будет единственным спутником, чей транзит можно будет увидеть визуально на фоне ярких облаков Сатурна, он будет не единственным, кто пересечет диск планеты этой ночью.

Ранее вечером его опередит Диона, которая завершит свой путь около 01:40 по Киеву. Саму Диону увидеть на фоне Сатурна практически невозможно, но ее крошечную тень можно попытаться зафиксировать с помощью специальных техник съемки, например, высокоскоростной видеосъемки.

Вслед за Дионой свой транзит сразу после 01:20 начнет другой спутник, Рея, который так же останется невидимым для глаза. Однако ее тень появится на диске планеты около 02:45. Транзит Реи завершится незадолго до 05:20. Примерно через час после этого Рея пройдет очень близко к Титану, что сделает невозможным их разделение при наблюдении.

Параллельно с событиями вокруг Сатурна, Луна также привлечет к себе внимание. Она войдет в созвездие Тельца и, находясь в фазе убывающей горбатой луны с освещенностью 96%, пройдет на фоне звездного скопления Плеяды. Это явление, известное как покрытие, будет видимо из некоторых регионов Аляски, Азии и Европы. Кроме того, в 19:00 Луна пройдет на расстоянии 5 градусов к северу от Урана.