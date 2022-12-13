У Зеленского упрекнули Маску в цензурировании Twitter на украинские темы

В Офисе Президента подвергли критике Илона Маска в цензурировании твиттера. В первую очередь, на украинскую тематику.

Советник главы Офиса Президента отметил, что из трендов твиттера исчезает тема войны в Украине. Охваты твитов, в которых упоминается российская агрессия, урезаются.

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Кроме того, что твиттер пытается цензурировать войну в Украине, "вишенкой на торте" стало то, что 13 декабря украинские пользователи не могли зарегистрироваться в соцсети или зайти в свои аккаунты.

Исчезновение "войны в Украине" из трендов твиттера. Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинским номером. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?,

– сказал Подоляк.

Кратко о Twitter Files