Детали исследования

Основное предположение говорит, что освоение одежды началось после того, как ранние люди эволюционировали от обезьяноподобных предков и спустились с деревьев, начав ходить прямо. Доказательства, которые используют ученые, происходят из нескольких основных источников, включая кости со следами снятия кожи, швейные иглы и шила, а также вши. Именно так, исследователи пытались понять, какие изменения произошли в истории эволюции вшей, что могут быть связаны с потерей волос на теле у людей, а затем с последующим приобретением ими навыков ношения одежды.

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Вши невероятно приспособлены к своим средам обитания. Например, вид вшей, который эволюционировал для жизни в волосах на голове человека, не выжил бы среди лобковых волос. Но до того, как наши предки потеряли шерсть, эти вши, вероятно, бродили по всему телу. Исследуя ДНК, чтобы разгадать эволюционную историю вшей, ученые подсчитали, что эти два вида вшей разошлись примерно 3 миллиона лет назад. Однако исследование генетики человека указывает на то, что мы потеряли большинство своей шерсти около 1,2 миллиона лет назад.

Другой тип вшей приспособился к жизни в одежде человека. Эти вши являются универсальными игроками, которые могут жить на самых разнообразных волокнах, питаясь в среднем один раз в день/

Проанализировав, когда вши с головы отделились от вшей из одежды, Рид и его команда подсчитали, что анатомически современные люди начали регулярно носить простую одежду около 170 000 лет назад, во время предпоследнего ледникового периода.

Но существуют доказательства того, что гоминины — группа, которая включает современных людей и наших близких вымерших родственников — носили одежду намного раньше. Пометки на медвежьих костях, найденных на палеолитической стоянке Шенинген в Германии, свидетельствуют, что гоминины, возможно, Homo heidelbergensis, носили медвежьи шкуры для сохранения тепла около 300 000 лет назад, согласно исследованию, опубликованному в апреле 2023 года.

Если вы хотите снять кожу с животного, то больше всего следов от порезов вы оставите на ребрах, черепе, а также на лапах. И это именно то, что мы нашли в Шенингенах. Мы начали сравнивать это с другими местами из более или менее того же периода, и они также имеют следы порезов на лапах, а также на черепах. Поэтому, похоже, что в этот период времени люди эксплуатировали медведей ради их шкур,

– говорит Иво Верхайен, докторант Тюбингенского университета в Германии.

Свидетельства о шкурах не обязательно свидетельствуют об одежде. Наши предки могли использовать шкуры, например, для строительства укрытия. Но поскольку температура в то время была в среднем на 2 градуса по Цельсию холоднее, люди, вероятно, использовали эти шкуры, чтобы согреться, говорит Верхайен. "Люди должны были быть активными, чтобы собирать пищу в окружающем ландшафте. Поэтому определенный тип одежды должен был быть необходимым для того, чтобы выжить", – говорит ученый.

Но если есть доказательства существования одежды 300 000 лет назад, а платяные вши появились только 170 000 лет назад, что произошло в промежутке между ними?

Доказательства наличия вшей могут свидетельствовать лишь о том, что люди носили одежду на очень регулярной основе, потому что вши должны регулярно питаться человеческой кожей, говорят ученые. Итак, если кто-то одевает одежду одного дня, а потом не использует ее в течение недели, вши не выживут и не создадут потомства.

К тому же линия вшей, которую изучали исследователи, может быть не единственной, существующей или существовавшей (но вымершей). Вероятно, существуют также другие вши, живущие на голове, которые паразитировали на одежде на разных этапах в течение последних миллионов лет.

Также различные человеческие группы, вероятно, начинали и прекращали носить одежду много раз в течение истории.

Например, между 32 000 и 12 000 годами назад — вплоть до конца последнего ледникового периода — аборигены Тасмании отошли в пещеры, вероятно, для защиты от холода. Но археологические находки также свидетельствуют, что они изготавливали одежду, в частности скребки для вычистки шкур животных и костяные шила, которыми пробивали отверстия для шитья.

Но потом погода потеплела, и они перестали носить одежду. Уже 11 700 лет назад и до сегодняшнего дня эти инструменты просто исчезли из археологических записей. Аборигены "тщательно украшали свои тела, красили волосы, разрисовывали себя, имели скарификацию, поэтому им не нужна была одежда".

Так когда появилась одежда?

Таким образом можно сделать вывод, что первая одежда начинает появляться примерно 300 000 лет назад (хотя не исключено, что мы просто еще не нашли более ранние свидетельства), но некоторое время носится нерегулярно – вероятно, только в холодные периоды года. Постоянным ношение одежды становится лишь 170 000 лет назад и в дальнейшем человек уже защищает тело шкурами и тканью регулярно.