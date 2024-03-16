Деталі дослідження

Основне припущення говорить, що освоєння одягу почалося після того, як ранні люди еволюціонували від мавпоподібних предків і спустилися з дерев, почавши ходити прямо. Докази, які використовують учені, походять з кількох основних джерел, включаючи кістки зі слідами зняття шкіри, швейні голки та шила, а також воші. Саме так, дослідники намагалися зрозуміти, які зміни відбулися в історії еволюції вошей, що можуть бути пов'язані з втратою волосся на тілі у людей, а потім з подальшим набуттям ними навичок носіння одягу.

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Воші неймовірно пристосовані до своїх середовищ існування. Наприклад, вид вошей, який еволюціонував для життя у волоссі на голові людини, не вижив би серед лобкового волосся. Але до того, як наші предки втратили шерсть, ці воші, ймовірно, блукали по всьому тілу. Досліджуючи ДНК, щоб розгадати еволюційну історію вошей, вчені підрахували, що ці два види вошей розійшлися приблизно 3 мільйони років тому. Однак дослідження генетики людини вказує на те, що ми втратили більшість своєї шерсті близько 1,2 мільйона років тому.

Інший тип вошей пристосувався до життя в одязі людини. Ці воші є універсальними гравцями, які можуть жити на найрізноманітніших волокнах, харчуючись у середньому один раз на день/

Проаналізувавши, коли воші з голови відокремилися від вошей з одягу, Рід і його команда підрахували, що анатомічно сучасні люди почали регулярно носити простий одяг близько 170 000 років тому, під час передостаннього льодовикового періоду.

Але існують докази того, що гомініни — група, яка включає сучасних людей і наших близьких вимерлих родичів — носили одяг набагато раніше. Позначки на ведмежих кістках, знайдених на палеолітичній стоянці Шенінген у Німеччині, свідчать про те, що гомініни, можливо, Homo heidelbergensis, носили ведмежі шкури для збереження тепла близько 300 000 років тому, згідно з дослідженням, опублікованим у квітні 2023 року.

Якщо ви хочете зняти шкіру з тварини, то найбільше слідів від порізів ви залишите на ребрах, черепі, а також на лапах. І це саме те, що ми знайшли в Шенінгені. Ми почали порівнювати це з іншими місцями з більш-менш того ж періоду, і вони також мають сліди порізів на лапах, а також на черепах. Тож, схоже, що в цей період часу люди експлуатували ведмедів заради їхніх шкур,

– каже Іво Верхайен, докторант Тюбінгенського університету в Німеччині.

Свідчення про шкури не обов'язково свідчать про одяг. Наші предки могли використовувати шкури, наприклад, для будівництва укриття. Але оскільки температура в той час була в середньому на 2 градуси за Цельсієм холоднішою, люди, ймовірно, використовували ці шкури, щоб зігрітися, каже Верхайен. "Люди повинні були бути активними, щоб збирати їжу в навколишньому ландшафті. Тож певний тип одягу мав бути необхідним для того, щоб вижити", – каже вчений.

Але якщо є докази існування одягу 300 000 років тому, а платтяні воші з'явилися лише 170 000 років тому, що сталося в проміжку між ними?

Докази наявності вошей можуть свідчити лише про те, що люди носили одяг на дуже регулярній основі, тому що воші повинні регулярно харчуватися людською шкірою, кажуть учені. Отже, якщо хтось одягає одяг одного дня, а потім не використовує його протягом тижня, воші не виживуть і не створять потомства.

До того ж лінія вошей, яку вивчали дослідники, може бути не єдиною, що існує або існувала (але вимерла). Ймовірно, існують також інші воші, що живуть на голові, які паразитували на одязі на різних етапах протягом останніх мільйонів років.

Також різні людські групи, ймовірно, починали і припиняли носити одяг багато разів протягом історії.

Наприклад, між 32 000 і 12 000 роками тому — аж до кінця останнього льодовикового періоду — аборигени Тасманії відійшли в печери, ймовірно, для захисту від холоду. Але археологічні знахідки також свідчать про те, що вони виготовляли одяг, зокрема шкребки для вичищення шкур тварин і кістяні шила, якими пробивали отвори для шиття.

Але потім погода потеплішала, і вони перестали носити одяг. Уже 11 700 років тому й до сьогодні ці інструменти просто зникли з археологічних записів. Аборигени "ретельно прикрашали свої тіла, фарбували волосся, розмальовували себе, мали скарифікацію, тому їм не потрібен був одяг".

Тож коли з'явився одяг?

Таким чином можна зробити висновок, що перший одяг починає з'являтися приблизно 300 000 років тому (хоча не виключено, що ми просто ще не знайшли більш ранні свідчення), але певний час носиться нерегулярно – ймовірно, лише в холодні періоди року. Постійним носіння одягу стає лише 170 000 років тому і надалі людина вже захищає тіло шкурами й тканиною регулярно.