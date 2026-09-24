От случайной находки до главной сенсации палеоантропологии

История этой находки началась еще в начале 1960-х годов, когда рабочий во время добычи минералов в районе Джебель-Ирхуд в Марокко случайно обнаружил череп с человеческими чертами.

Найденный ископаемый объект назвали "Ирхуд 1" и первоначально определили как африканский вариант неандертальца возрастом около 40 тысяч лет.

Впоследствии исследования по датировке сместили возраст находки сначала в диапазон 100–200 тысяч лет в 1991 году, а в 2007 году обновили оценку до 160 тысяч лет.

Настоящий прорыв произошел в 2017 году, когда исследователи из Института эволюционной антропологии имени Макса Планка переклассифицировали останки из Джебель-Ирхуда как Homo sapiens и установили их возраст около 315 тысяч лет.

Это сделало найденные кости самыми древними из известных останков представителей нашего вида. Поскольку ни один отдельный череп не сохранился полностью, специалисты создали составную цифровую трехмерную модель, объединив части нескольких особей из одного и того же археологического слоя.

Трехмерная модель представляет собой составной череп, созданный путем пространственной интеграции нескольких образцов, извлеченных из одного стратиграфического слоя,

– прокомментировал исследователь из Малайзийского университета науки доктор Джохари Яп Абдулла.

Основными элементами модели стали черепная коробка и верхняя часть лица Ирхуд 1, а нижнюю челюсть и зубы дополнили останками других особей из этой же популяции. Группа исследователей во главе с бразильским экспертом по компьютерной графике Сисеро Мораесом использовала бесплатное программное обеспечение с открытым исходным кодом Blender и модуль OrtogOnBlender.



Промежуточные изображения самого древнего из известных Homo sapiens / Изображение Сисеро Мораеса и других авторов исследования

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Они применили метод ограниченной анатомической деформации, подогнав компьютерную томограмму современного донора под форму древнего черепа, а также использовали данные о толщине мягких тканей людей африканского происхождения.

Благодаря этому методу авторы работы оценили объем мозговой полости древнего человека в 1364 миллилитров. Этот показатель полностью соответствует измерениям 2018 года, сделанным непосредственно по томограммам ископаемого объекта, где был получен результат 1375 миллилитров, и входит в диапазон от 1305 до 1480 миллилитров, характерный для современных людей.

Окружность головы воссозданной модели составила 60 сантиметров. Исследователи подготовили два варианта изображений: нейтральный серый портрет без волос для демонстрации точной анатомии костей и цветную художественную версию с пигментацией кожи, волосами и бородой.



Окончательные изображения самого древнего из известных Homo sapiens / Изображение Сисеро Мораеса и других авторов исследования

Несмотря на отсутствие сохранившихся мягких тканей в древних останках, примененный метод позволил создать анатомически обоснованную и реалистичную модель. Ученые опубликовали свои результаты в журнале Heritage и выложили цифровые файлы в открытый доступ для дальнейших исследований.