Від випадкової знахідки до головної сенсації палеоантропології

Історія цієї знахідки розпочалася ще на початку 1960-х років, коли робітник під час видобутку мінералів у районі Джебель-Ірхуд у Марокко випадково виявив череп із людськими рисами.

Знайдений викопний об'єкт назвали "Ірхуд 1" і спочатку визначили як африканський варіант неандертальця віком близько 40 тисяч років.

Згодом дослідження датування змістили вік знахідки спочатку до діапазону 100 – 200 тисяч років у 1991 році, а у 2007 році оновили оцінку до 160 тисяч років.

Справжній прорив стався у 2017 році, коли дослідники з Інституту еволюційної антропології Макса Планка перекласифікували рештки з Джебель-Ірхуд як Homo sapiens і встановили їхній вік близько 315 тисяч років.

Це зробило знайдені кістки найдавнішими відомими рештками представників нашого виду. Оскільки жоден окремий череп не зберігся повністю, фахівці створили складену цифрову тривимірну модель, поєднавши частини кількох особин із того самого археологічного шару.

Тривимірна модель є складеним черепом, створеним шляхом просторової інтеграції кількох зразків, викопаних з одного стратиграфічного шару,

– прокоментував дослідник із Малайзійського університету науки доктор Джохарі Яп Абдулла.

Основними елементами моделі стали черепна коробка та верхня частина обличчя Ірхуд 1, а нижню щелепу та зуби доповнили рештками інших особин з цієї ж популяції. Група дослідників на чолі з бразильським експертом з комп'ютерної графіки Сісеро Мораесом використала безкоштовне програмне забезпечення з відкритим кодом Blender та модуль OrtogOnBlender.



Проміжні зображення найдавнішого з відомих Homo sapiens / Зображення Сісеро Мораеса та інших авторів дослідження

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Вони застосували метод обмеженої анатомічної деформації, підігнавши комп'ютерну томограму сучасного донора під форму стародавнього черепа, а також використали дані про товщину м'яких тканин людей африканського походження.

Завдяки цьому методу автори роботи оцінили об'єм мозкової порожнини стародавньої людини у 1364 мілілітри. Цей показник повністю відповідає вимірюванням 2018 року, зробленим безпосередньо з томограм викопного об'єкта, де отримали 1375 мілілітрів, і входить у діапазон від 1305 до 1480 мілілітрів, характерний для сучасних людей.

Обхват голови відтвореної моделі склав 60 сантиметрів. Дослідники підготували два варіанти зображень: нейтральний сірий портрет без волосся для демонстрації точної анатомії кісток та кольорову художню версію із пігментацією шкіри, волоссям і бородою.



Фінальні зображення найдавнішого з відомих Homo sapiens / Зображення Сісеро Мораеса та інших авторів дослідження

Попри відсутність збережених м'яких тканин у стародавніх рештках, застосований метод дав змогу створити анатомічно обґрунтовану та реалістичну модель. Науковці опублікували свої результати у журналі Heritage та виклали цифрові файли у відкритий доступ для подальших досліджень.