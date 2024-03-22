Куда движется ядовитый газ

Сейчас шлейф токсичного газа движется по северной Европе. Ученые спешат успокоить, что облако вряд ли вызовет серьезные проблемы со здоровьем, но может повлиять на озоновую дыру над Арктикой.

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16 марта подземный вулкан на полуострове Рейкьянес извергался в четвертый раз за последние несколько месяцев, открыв самую большую трещину текущего цикла извержения и выпустив массивный поток лавы, который едва не задел эвакуированный город Гриндавик. Изначально существовали опасения, что поток лавы может достичь моря и высвободить шлейф соляной кислоты, который был бы опасным для всего, находящегося близко к береговой линии. Однако лава не достигла берега.

Но извержение высвободило диоксид серы — бесцветный, токсичный газ, который может быть чрезвычайно опасным в высоких концентрациях. 17 марта вулкан извергал около 50 килограммов диоксида серы каждую секунду. Работники соседней электростанции Свартсенги были эвакуированы с объекта из-за высокого уровня газа, а местные жители были предупреждены о необходимости оставаться в закрытых помещениях.

Выбросы диоксида серы значительно уменьшились с 18 марта, но новые данные Службы мониторинга атмосферы "Коперник" (CAMS) – части программы Европейского Союза "Коперник", которая отслеживает изменения погоды и климата с помощью спутниковых данных – показывают, что начальная утечка газа образовала концентрированный столб высотой 5 километров, который с тех пор распространился в направлении других стран Северной Европы.

Газовый шлейф уже прошел над Великобританией и сейчас приближается к Скандинавии, где начнет рассеиваться перед входом в воздушное пространство России. До Украины он, судя по всему, доберется в минимальном количестве – именно тогда, когда уже практически полностью рассеется. На этой анимации можно увидеть процесс движения облака газа.

Опасность для озона

Диоксид серы может реагировать с молекулами атмосферного озона, уменьшая количество этого защитного вещества в озоновом слое, который защищает поверхность Земли от вредных ультрафиолетовых лучей солнца.

В октябре 2023 года ученые частично объяснили почти рекордную по размерам озоновую дыру над Антарктидой извержением подводного вулкана в Тонга в 2022 году, которое выбросило в атмосферу большое количество водяного пара и диоксида серы, что могло привести к истощению озонового слоя.

Вулканы в Исландии

Эксперты прогнозируют, что недавние извержения в Исландии могут стать началом нового многовекового периода активности в регионе. Как следствие, количество диоксида серы, перекачиваемого в Арктику, также может возрасти в течение следующих нескольких лет, что может привести к увеличению северных озоновых дыр в будущем.

"Влияние извержений вулканов в Исландии на атмосферу еще не было настолько серьезным, но важно продолжать следить за развитием ситуации", – отметил в заявлении директор CAMS Лоуренс Руил.