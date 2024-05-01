Детали

Представители Минобороны встретились с руководством одной из спутниковых компаний. Название этой компании не называют из соображений безопасности.

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Как отмечают в Минобороны, целью встречи стало обсуждение ограничения космической съемки территории Украины в условиях военного положения.

Ежедневно спутниковые компании осуществляют съемку территории Украины. Эти изображения могут быть использованы врагом,

– говорится в объявлении в телеграм-канале.

Учитывая это, Украина надеется подписать меморандум и совместно реализовать механизм по ограничению съемок территории.

Это сотрудничество, как ожидается, должно стать примером для других спутниковых компаний. "В условиях войны мы должны минимизировать риски использования изображения Украины врагом", — подчеркнула Екатерина Черногоренко.

На этом фоне Минобороны также планирует продлить контракт со спутниковой компанией для заказа актуальных снимков территории Украины в целях обороны и безопасности.

Напомним, в начале марта стало известно, что Россия покупала спутниковые снимки территории Украины у компаний из США. Как сообщило издание The Atlantic, Россия могла корректировать удары с помощью этих фото, сделанных двумя компаниями – Maxar и Planet. Таким образом могли быть нанесены более 350 ударов. Эта закономерность была обнаружена путем сравнения заранее определенных изображений с фактическими атаками, состоявшихся в 2022 году.