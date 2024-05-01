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Представники Міноборони зустрілися з керівництвом однієї з супутникових компаній. Назву цієї компанії не називають з міркувань безпеки.

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Як зазначають в Міноборони, метою зустрічі стало обговорення обмеження космічної зйомки території України в умовах воєнного стану.

Щодня супутникові компанії здійснюють зйомку території України. Ці зображення можуть бути використані ворогом,

– йдеться в оголошенні в телеграм-каналі.

З огляду на це Україна сподівається підписати меморандум і спільно реалізувати механізм щодо обмеження зйомок території.

Ця співпраця, як очікується, повинна стати прикладом для інших супутникових компаній. "В умовах війни ми маємо мінімізувати ризики використання зображення України ворогом", — підкреслила Катерина Черногоренко.

На цьому фоні Міноборони також планує продовжити контракт із супутниковою компанією для замовлення актуальних знімків території України в цілях оборони та безпеки.

Нагадаємо, на початку березня стало відомо, що Росія купувала супутникові знімки території України у компаній зі США. Як повідомило видання The Atlantic, Росія могла корегувати удари за допомогою цих фото, зроблених двома компаніями – Maxar і Planet. Таким чином могли бути завдані понад 350 ударів. Ця закономірність була виявлена шляхом порівняння заздалегідь визначених зображень з фактичними атаками, що відбулись у 2022 році.