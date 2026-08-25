Как работает украинский сервис распознавания рукописного текста

Новейший сервис работает непосредственно в веб-редакторе и через специальный программный интерфейс, позволяя загружать документы различных форматов. Технология способна за один проход определить текстовые области, классифицировать их и быстро распознать весь рукописный текст. Об этом 24 Каналу эксклюзивно рассказали разработчики сервиса Lapathoniia.

Основой для создания сервиса стал масштабный хакатон "Handwritten to Data", который провели представители сообщества "AI HOUSE", Министерство экономики Украины и Украинский католический университет при активной поддержке Министерства цифровой трансформации. В соревновании приняли участие более 870 специалистов из разных уголков планеты, которые создали 198 команд и прислали более 6 800 вариантов решений на платформу "Kaggle".

Команда "Dantists" получила за победу 4000 долларов, Дмитрий Коваленко за второе место – 2000 долларов, а японский специалист Тэцуя Фудзимура за третье – 1000 долларов.

Несмотря на то, что первые два призера представили более сложные модели, разработчики "Lapathoniia" выбрали для своего сервиса именно компактное решение японца. Тэцуя Фудзимура перечислил свой выигрыш на поддержку Украины, а также опубликовал собственную модель "Rukopys-OCR-4B" под свободной лицензией.

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Свою модель он построил на базе большой языковой модели Qwen 3.5 4B, а организаторы соревнований впоследствии выложили в открытый доступ на сайте "Hugging Face" уникальный набор данных "RUKOPYS", который охватывает архивные материалы за последние 100 лет.

Почему украинский ИИ лучше разработки от Google

По результатам детальных тестов на закрытых данных отечественное решение продемонстрировало впечатляющее преимущество над моделью Gemini 3 Flash. Украинская модель делает на 59–64 процента меньше ошибок при распознавании текста. Общий показатель качества "Rukopys OCR" достиг значения 0,9137, тогда как зарубежный аналог от известной компании получил лишь 0,7838.



Rukopys OCR / Изображение Lapathoniia

Разработчики разместили инфраструктуру сервиса на мощностях украинского облачного провайдера "De Novo" в Киеве. Это гарантирует надежную защиту конфиденциальной информации, ведь облако имеет государственный сертификат безопасности и полностью соответствует требованиям международных стандартов.

В настоящее время некоммерческие научные учреждения и медицинские объединения Львова уже получили бесплатный доступ к системе для работы со своими архивами, о чем также сообщило Министерство цифровой трансформации Украины.



Rukopys OCR / Изображение Lapathoniia

Как технология изменит жизнь украинцев

Уникальный веб-интерфейс позволяет загружать файлы во многих популярных форматах. После автоматической обработки пользователи могут редактировать границы текстовых блоков, изменять их тип, объединять или разделять части текста прямо на экране компьютера.

Сервис предлагает бесплатный пробный период для частных лиц, а для больших объемов стоимость составит от 0,018 до 0,03 доллара за одну страницу.

Кроме того, государственные органы планируют интегрировать разработку команды-победителя в свои сервисы, в частности в систему "еДозвіл" и мобильное приложение "Мрія". Это поможет автоматически проверять домашние задания школьников и значительно ускорит оцифровку фондов Государственного архива Украины, что сохранит наше уникальное историческое наследие для следующих поколений.