Як працює український розпізнавач рукописів

Новітній сервіс працює безпосередньо у вебредакторі та через спеціальний інтерфейс програмування, дозволяючи завантажувати документи різних форматів. Технологія здатна за один прохід визначити текстові області, класифікувати їх і швидко розпізнати весь рукописний текст. Про це 24 Каналу ексклюзивно розповіли розробники сервісу Lapathoniia.

Основою для створення сервісу став масштабний хакатон "Handwritten to Data", який провели представники спільноти "AI HOUSE", Міністерство економіки України та Український католицький університет за дієвої підтримки Міністерства цифрової трансформації. У змаганні взяли участь понад 870 фахівців із різних куточків планети, які створили 198 команд та надіслали понад 6 800 варіантів рішень на платформу "Kaggle".

Команда "Dantists" отримала за перемогу 4000 доларів, Дмитро Коваленко за друге місце – 2000 доларів, а японський фахівець Тецуя Фудзімура за третє – 1000 доларів.

Попри те, що перші два призери представили складніші моделі, розробники "Lapathoniia" обрали для свого сервісу саме компактне рішення японця. Тецуя Фудзімура передав свій виграш на підтримку України, а також опублікував власну модель "Rukopys-OCR-4B" під вільною ліцензією.

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Свою модель він побудував на базі великої мовної моделі Qwen 3.5 4B, а організатори змагань згодом виклали у відкритий доступ на сайті "Hugging Face" унікальний набір даних "RUKOPYS", який охоплює архівні матеріали за останні 100 років.

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За результатами детальних тестів на закритих даних, вітчизняне рішення продемонструвало вражаючу перевагу над моделю Gemini 3 Flash. Українська модель робить на 59 – 64 відсотки менше помилок під час зчитування тексту. Загальний показник якості "Rukopys OCR" досяг оцінки 0,9137, тоді як іноземний аналог від відомої компанії отримав лише 0,7838.



Rukopys OCR / Зображення Lapathoniia

Розробники розмістили інфраструктуру сервісу на потужностях українського хмарного провайдера "De Novo" у Києві. Це гарантує надійний захист чутливої інформації, адже хмара має державний сертифікат безпеки та повністю відповідає вимогам міжнародних стандартів.

Наразі некомерційні наукові установи та медичні об'єднання Львова вже отримали безкоштовний доступ до системи для роботи зі своїми архівами, про що також повідомило Міністерство цифрової трансформації України.



Rukopys OCR / Зображення Lapathoniia

Як технологія змінить життя українців

Унікальний вебінтерфейс дозволяє завантажувати файли у багатьох популярних форматах. Після автоматичної обробки користувачі можуть редагувати межі текстових блоків, змінювати їхній тип, об'єднувати чи розділяти частини тексту прямо на екрані комп'ютера.

Сервіс пропонує безкоштовний тестовий період для приватних осіб, а для великих обсягів вартість становитиме від 0,018 до 0,03 долара за одну сторінку.

Окрім того, державні органи планують інтегрувати розробку команди-переможця у власні сервіси, зокрема у систему "єДозвіл" та мобільний застосунок "Мрія". Це допоможе автоматично перевіряти учнівські домашні завдання та значно прискорить оцифрування фондів Державного архіву України, що збереже нашу унікальну історичну спадщину для наступних поколінь.