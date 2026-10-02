Как украинский ИИ выявляет гибридные угрозы

Инвестиционный раунд серии A возглавил европейский венчурный фонд 33N Ventures, специализирующийся на кибербезопасности. К финансированию также присоединились фонды Balnord, G+D Ventures и существующий инвестор 42CAP. Всего с момента основания команда привлекла около 12 миллионов евро, пишет Konsulteer.

Стартап основали украинцы Дмитрий Плешаков и Дмитрий Билаш в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину. Платформа анализирует большие массивы данных из открытых источников и интернета, что позволяет выявлять дезинформационные кампании, физические угрозы и кибератаки еще до того, как враг нанесет удар. Североатлантический альянс применяет эту технологию на операционном уровне для мониторинга и анализа публичной и коммерческой информации.



Дмитрий Плешаков (справа) и Дмитрий Билаш (слева) / Фото из фейсбука Дмитрия Билаша

Сейчас компания работает из Люксембурга и обслуживает клиентов по всему миру, в том числе в регионах с высоким уровнем нестабильности. Привлеченные средства разработчики направят на расширение сотрудничества с правительственными структурами и выход на рынок корпоративных клиентов. Речь идет о защите предприятий критической инфраструктуры, в частности энергетики, транспорта, портов и финансового сектора.

Гибридные атаки перестали быть проблемой только правительств. Компании, управляющие энергетикой, аэропортами, портами, транспортом и финансами, сейчас сталкиваются с теми же противниками, как правило, не имея возможности вовремя заметить угрозу. Мы продолжаем работать с правительствами и оборонным сектором, где закалялась наша аналитика, и предоставляем эти возможности бизнесу, от которого зависит общество,

– прокомментировал соучредитель и генеральный директор Osavul Дмитрий Плешаков.

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Опыт реальной войны меняет мировую безопасность

Уникальность украинской разработки заключается в том, что она была испытана и усовершенствована непосредственно в ходе реальных боевых действий. Это дает системе преимущество перед многими зарубежными аналогами.

Мы создали Osavul в реальных боевых условиях, и этот опыт работает везде. Из Люксембурга мы обслуживаем клиентов по всему миру, в частности в регионах, сталкивающихся с конфликтами и нестабильностью, где потребность в суверенной многоязычной аналитике стоит наиболее остро,

– добавил соучредитель и директор по развитию бизнеса Osavul Дмитрий Билаш.

Использование украинской платформы структурами НАТО подтверждает высокий уровень надежности алгоритмов искусственного интеллекта. На фоне роста количества гибридных атак такие технологии становятся необходимым инструментом защиты не только для военных, но и для гражданского бизнеса по всему миру.