Як український ШІ виявляє гібридні загрози

Інвестиційний раунд серії A очолив європейський венчурний фонд 33N Ventures, який спеціалізується на кібербезпеці. До фінансування також долучилися фонди Balnord, G+D Ventures та наявний інвестор 42CAP. Загалом від моменту заснування команда залучила близько 12 мільйонів євро, пише Konsulteer.

Стартап заснували українці Дмитро Плєшаков та Дмитро Білаш у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Платформа аналізує великі масиви даних з відкритих джерел та інтернету, що дозволяє виявляти дезінформаційні кампанії, фізичні загрози та кібератаки ще до того, як ворог завдасть удару. Північноатлантичний альянс застосовує цю технологію на операційному рівні для моніторингу та аналізу публічної й комерційної інформації.



Дмитро Плєшаков (праворуч) та Дмитро Білаш (ліворуч) / Фото з фейсбуку Дмитра Білаша

Зараз компанія працює з Люксембурга й обслуговує клієнтів по всьому світу, зокрема у регіонах із високим рівнем нестабільності. Залучені кошти розробники спрямують на розширення співпраці з урядовими структурами та вихід на ринок корпоративних клієнтів. Йдеться про захист підприємств критичної інфраструктури, зокрема енергетики, транспорту, портів та фінансового сектору.

Гібридні атаки перестали бути проблемою лише урядів. Компанії, які керують енергетикою, аеропортами, портами, транспортом та фінансами, зараз стикаються з тими самими противниками, зазвичай не маючи можливостей вчасно помітити загрозу. Ми продовжуємо працювати з урядами та оборонним сектором, де загартовувалася наша аналітика, і приносимо ці можливості бізнесу, від якого залежить суспільство,

– прокоментував співзасновник та генеральний директор Osavul Дмитро Плєшаков.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Досвід реальної війни змінює світову безпеку

Унікальність української розробки полягає в тому, що її випробували та вдосконалили безпосередньо під час реальних бойових дій. Це дає системі перевагу над багатьма іноземними аналогами.

Ми створили Osavul у реальних бойових умовах, і цей досвід працює всюди. З Люксембурга ми обслуговуємо клієнтів по всьому світу, зокрема у регіонах, які стикаються з конфліктами та нестабільністю, де потреба в суверенній багатомовній аналітиці є найгострішою,

– додав співзасновник та директор з розвитку бізнесу Osavul Дмитро Білаш.

Використання української платформи структурами НАТО підтверджує високий рівень надійності алгоритмів штучного інтелекту. На тлі зростання кількості гібридних атак такі технології стають необхідним інструментом захисту не лише для військових, а й для цивільного бізнесу по всьому світу.