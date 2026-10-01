Нидерландская Общая служба разведки и безопасности (AIVD) призвала водителей обращать внимание на риски шпионажа, связанные с современными автомобилями. Соответствующее предупреждение служба обнародовала в среду, 30 сентября, в документе о рисках шпионажа, связанных с новыми транспортными средствами. Об этом пишет The Guardian.

Какие технологии в автомобилях могут использоваться для слежки?

В ведомстве отмечают, что автомобили становятся "все умнее". Они используют большое количество цифровых систем, собирают данные и постоянно или периодически подключаются к интернету. С одной стороны, это дает водителям практические преимущества – навигацию, подключение смартфона, телематику и различные функции безопасности. С другой – автомобиль получает возможность накапливать значительный массив информации.

AIVD отмечает, что системы могут собирать данные не только об автомобиле и его пассажирах, но и об объектах и людях, находящихся вблизи транспортного средства. Доступ к этой информации при определенных обстоятельствах могут получить различные стороны, в том числе государственные структуры. Особое внимание нидерландская разведка уделила камерам и микрофонам. В некоторых автомобилях технически возможно дистанционно активировать такие компоненты. Потенциально это позволяет прослушивать разговоры людей в салоне или осуществлять записи внутри и вокруг машины.

Поэтому AIVD рекомендует не вести конфиденциальные разговоры внутри автомобиля или рядом с ним. Также служба советует не использовать автомобили с внешними камерами во время поездок в места, где обсуждается или хранится конфиденциальная информация.

Почему подключение смартфона также создает риск?

Потенциальная проблема не ограничивается данными, которые собирает непосредственно автомобиль. По словам AIVD, под угрозой могут оказаться и устройства, подключенные к транспортному средству.

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Смартфоны и другая электроника могут взаимодействовать с автомобилем через Bluetooth, Wi-Fi или системы зарядки. В случае компрометации автомобильной системы это потенциально может создать канал для получения информации с подключенных устройств. Отдельно AIVD упоминает навигационные системы GPS, телематические модули и зарядные станции. Они могут собирать информацию о местонахождении автомобиля и передавать ее в другие системы.

Таким образом, автомобиль потенциально может раскрывать не только то, кто им пользуется, но и маршруты и места пребывания водителя.

Почему внимание приковано к китайским автомобилям?

Предупреждение нидерландской разведки не называет конкретное государство, которое якобы может использовать автомобильные технологии для шпионажа. В то же время оно появилось на фоне дискуссий в Великобритании о безопасности автомобилей китайского производства и брендов, связанных с китайскими компаниями.

По данным британской Ассоциации производителей и продавцов автомобилей (SMMT), бренды, принадлежащие китайским компаниям, в первой половине 2026 года обеспечили около 15 % всех новых регистраций автомобилей в Великобритании. Речь идет почти о 175 000 транспортных средств – более чем вдвое больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Среди брендов, демонстрирующих наибольший рост, называют MG, BYD и Jaecoo. Последний принадлежит компании Chery, которая частично находится в государственной собственности Китая.

Популярность таких автомобилей в значительной степени связывают с относительно доступной ценой и большим количеством электронных функций. Показательным стал Jaecoo 7, который в марте 2026 года стал самым продаваемым автомобилем на британском рынке.

Однако дискуссия о рисках возникла не только из-за популярности этих машин. Еще в 2025 году британские оборонные компании, работающие на правительство Великобритании, предостерегали своих сотрудников от подключения смартфонов к электромобилям китайского производства. Причиной были опасения, что через автомобильные системы с устройств можно получить конфиденциальную информацию.

Британские парламентарии также поднимали вопрос о китайском законодательстве в сфере национальной разведки. Они обращали внимание на требования, согласно которым китайские компании могут быть обязаны оказывать содействие государственным разведывательным структурам по их запросу.

В то же время эти утверждения являются предметом политических дискуссий и дискуссий по вопросам безопасности, а предупреждение AIVD само по себе не утверждает, что конкретные китайские автопроизводители используют свои автомобили для шпионажа.

Как на риски реагируют британские власти?

Потенциальные угрозы, связанные с автомобильными технологиями, уже стали предметом внимания британского Министерства обороны.

Ведомство заявляло, что совместно с другими государственными структурами работает над тем, чтобы понять и минимизировать потенциальные угрозы национальной безопасности, которые могут возникать в связи с использованием автомобилей.

В 2026 году на британских военных объектах также ужесточили ограничения в отношении автомобилей с китайскими компонентами. По сообщениям британских СМИ, такие транспортные средства были запрещены на ряде чувствительных военных объектов, в частности на авиабазе RAF Wyton в Кембриджшире и в штаб-квартире британских морских спецназовцев в Дорсете.

На той же неделе британская контрразведка MI5 обнародовала еще одно редкое публичное предупреждение. Ведомство призвало британские университеты прекратить сотрудничество с China General Technology Research Institute, заявив, что эта организация используется китайской разведкой в качестве прикрытия для финансирования исследований британских ученых и получения секретов высокотехнологичных проектов.

Посольство Китая в Великобритании отвергло эти обвинения, назвав их "выдуманными и полностью сфабрикованными".

Таким образом, предупреждение AIVD вписывается в более широкую дискуссию о безопасности подключенных устройств и автомобилей, но не означает, что каждый современный автомобиль или конкретный производитель автоматически является инструментом шпионажа. Вместо этого главная проблема заключается в самом объеме данных, которые сегодня может собирать автомобиль. Камеры, микрофоны, GPS, телематические системы, беспроводные соединения и зарядная инфраструктура создают сложную цифровую экосистему. Если доступ к ней получит злоумышленник, потенциально могут пострадать не только данные автомобиля, но и информация с подключенных устройств, а также сведения о передвижениях людей.