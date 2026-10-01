Нідерландська Загальна служба розвідки та безпеки (AIVD) закликала водіїв звертати увагу на ризики шпигунства, пов'язані із сучасними автомобілями. Відповідне попередження служба оприлюднила у середу, 30 вересня, у документі про ризики шпигунства, пов'язані з новими транспортними засобами. Про це пише The Guardian.

Які технології в автомобілях можуть використовувати для стеження?

У відомстві зазначають, що автомобілі стають "дедалі розумнішими". Вони використовують велику кількість цифрових систем, збирають дані та постійно або періодично підключаються до інтернету. З одного боку, це дає водіям практичні переваги – навігацію, підключення смартфона, телематику та різноманітні функції безпеки. З іншого – автомобіль отримує можливість накопичувати значний масив інформації.

AIVD зазначає, що системи можуть збирати дані не лише про автомобіль та його пасажирів, а й про об'єкти та людей поблизу транспортного засобу. Доступ до цієї інформації за певних обставин можуть отримувати різні сторони, включно з державними структурами. Особливу увагу нідерландська розвідка звернула на камери та мікрофони. У деяких автомобілях технічно можливо дистанційно активувати такі компоненти. Потенційно це дозволяє прослуховувати розмови людей у салоні або здійснювати записи всередині та навколо машини.

Тому AIVD рекомендує не проводити конфіденційні розмови всередині автомобіля або поруч із ним. Також служба радить не використовувати автомобілі із зовнішніми камерами під час поїздок до місць, де обговорюється або зберігається чутлива інформація.

Чому підключення смартфона також створює ризик?

Потенційна проблема не обмежується даними, які збирає безпосередньо автомобіль. За словами AIVD, під загрозою можуть опинитися й пристрої, підключені до транспортного засобу.

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Смартфони та інша електроніка можуть взаємодіяти з автомобілем через Bluetooth, Wi-Fi або системи заряджання. У разі компрометації автомобільної системи це потенційно може створити канал для отримання інформації з підключених пристроїв. Окремо AIVD згадує навігаційні системи GPS, телематичні модулі та зарядні станції. Вони можуть збирати інформацію про місцезнаходження автомобіля та передавати її в інші системи.

Таким чином, автомобіль потенційно може розкривати не лише те, хто ним користується, а й маршрути та місця перебування водія.

Чому увага прикута до китайських автомобілів?

Попередження нідерландської розвідки не називає конкретної держави, яка нібито може використовувати автомобільні технології для шпигунства. Водночас воно з'явилося на тлі дискусій у Великій Британії щодо безпеки автомобілів китайського виробництва та брендів, пов'язаних із китайськими компаніями.

За даними британського Товариства виробників і продавців автомобілів (SMMT), бренди, що належать китайським компаніям, у першій половині 2026 року забезпечили близько 15% усіх нових реєстрацій автомобілів у Великій Британії. Йдеться майже про 175 000 транспортних засобів – більш ніж удвічі більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Серед брендів, які демонструють найбільше зростання, називають MG, BYD та Jaecoo. Останній належить Chery, яка частково перебуває у державній власності Китаю.

Популярність таких автомобілів значною мірою пов'язують із відносно доступною ціною та великою кількістю електронних функцій. Показовим став Jaecoo 7, який у березні 2026 року став автомобілем із найбільшими продажами на британському ринку.

Однак дискусія про ризики виникла не лише через популярність цих машин. Ще у 2025 році британські оборонні компанії, які працюють на уряд Великої Британії, застерігали своїх співробітників від підключення смартфонів до електромобілів китайського виробництва. Причиною були побоювання, що через автомобільні системи з пристроїв можна отримати чутливу інформацію.

Британські парламентарі також порушували питання щодо китайського законодавства у сфері національної розвідки. Вони звертали увагу на вимоги, за якими китайські компанії можуть бути зобов'язані допомагати державним розвідувальним структурам на їхній запит.

Водночас ці твердження є предметом політичних і безпекових дискусій, а попередження AIVD саме по собі не стверджує, що конкретні китайські автовиробники використовують свої автомобілі для шпигунства.

Як на ризики реагує британська влада?

Потенційні загрози автомобільних технологій уже стали предметом уваги британського Міністерства оборони.

Відомство заявляло, що разом з іншими державними структурами працює над тим, щоб зрозуміти та мінімізувати потенційні загрози для національної безпеки, які можуть виникати через використання автомобілів.

У 2026 році британські військові об'єкти також посилили обмеження щодо автомобілів із китайськими компонентами. За повідомленнями британських медіа, такі транспортні засоби заборонили на низці чутливих військових об'єктів, зокрема на авіабазі RAF Wyton у Кембриджширі та у штаб-квартирі британських морських спецпризначенців у Дорсеті.

Того ж тижня британська контррозвідка MI5 оприлюднила ще одне рідкісне публічне попередження. Відомство закликало британські університети припинити співпрацю з China General Technology Research Institute, заявивши, що структура використовується китайською розвідкою як прикриття для фінансування досліджень британських науковців та отримання секретів високотехнологічних проєктів.

Посольство Китаю у Великій Британії відкинуло ці звинувачення, назвавши їх "вигаданими та повністю сфабрикованими".

Таким чином, попередження AIVD вписується у ширшу дискусію про безпеку підключених пристроїв та автомобілів, але не означає, що кожен сучасний автомобіль або конкретний виробник автоматично є інструментом шпигунства. Натомість головна проблема полягає у самій кількості даних, які сьогодні може збирати автомобіль. Камери, мікрофони, GPS, телематичні системи, бездротові підключення та зарядна інфраструктура створюють складну цифрову екосистему. Якщо доступ до неї отримує зловмисник, потенційно можуть постраждати не лише дані автомобіля, а й інформація з підключених пристроїв та відомості про переміщення людей.