Пользователи теперь считают автомобили Tesla наименее надежными

Репутация Tesla столкнулась с серьезными вызовами. Недавние исследования общественного мнения в США показывают тревожную тенденцию падения доверия к компании. Водители все чаще выражают беспокойство относительно надежности и безопасности автомобилей бренда, что негативно влияет на общее восприятие компании.

Почему Tesla возглавила рейтинг недоверия?

Согласно последнему отчету Electric Vehicle Intelligence Report, Tesla получила самые низкие или одни из самых низких показателей среди различных категорий. Например, только 26% респондентов имеют положительное отношение к компании, тогда как 39% – отрицательное. Это дает компании чистый негативный рейтинг восприятия на уровне -13 баллов. Ситуация ухудшилась стремительно: еще в апреле этот показатель составлял -7, пишет 24 Канал.

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Около 48% участников опроса заявили, что не доверяют компании, тогда как доверяют ей 40%. Это дает Tesla чистый рейтинг доверия -8, что является худшим показателем среди крупных игроков рынка. Единственной компанией с подобным негативным результатом стал вьетнамский автопроизводитель Vinfast, который не смог закрепиться на американском рынке.

Одной из главных причин падения доверия является восприятие безопасности автомобилей Tesla. Компания также имеет самый низкий рейтинг по этому показателю среди основных производителей электрокаров – только 55% опрошенных считают ее автомобили безопасными. В значительной степени на это влияет функция полного автопилота (Full Self-Driving). Опрос показал, что 55% респондентов считают, что технологию FSD от Tesla следует запретить, а 53% выступают за запрет роботакси.

Проблемы с репутацией Tesla не являются новыми. Еще в 2022 году отчеты Consumer Reports указывали на проблемы с надежностью электромобилей Tesla, в частности с кузовным оборудованием, подвеской и климатической системой. Мы регулярно слышим, что компания отзывает свои автомобили из-за той или иной массовой неисправности:

В июне 2024 года компания отозвала 125 227 автомобилей из-за проблемы с системой предупреждения о непристегнутых ремнях безопасности.

В августе того же года 9136 электромобилей Model X отозвали из-за потенциально опасного дефекта в молдинге крыши.

В декабре 2024 года почти 700 000 автомобилей отозвали из-за проблему с датчиком давления в шинах.

21 марта 2025 года Tesla отозвала более 46 000 Cybertruck в США из-за дефекта, который может вызвать отслоение передней стальной панели во время движения.

Кроме технических аспектов, на имидж компании влияют и репутационные факторы, связанные с ее противоречивым руководителем Илоном Маском, что сказывается на критериях "Характер" и "Доверие".