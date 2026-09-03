Месть ИТ-специалистов и виртуальный совет директоров

Как сообщает издание TechRadar, разработчики решили показать, что главным узким местом в производительности компаний является именно руководство, которое не успевает за круглосуточным ритмом работы. Инструмент OpenExecutive предлагает интерактивный искусственный интеллект для управленческих задач.

Работа продолжается круглосуточно. Руководство не успевает за ней,

– заявили разработчики в демонстрационном видео.

Система работает на базе виртуальной Рады из восьми ИИ-агентов. Они имитируют профильных экспертов в структуре организации: финансового и операционного директоров, руководителя отдела кадров, директора по маркетингу, продуктового директора, руководителя по стратегии и директора по коммуникациям. Каждый из них опирается на основную модель для принятия решений.

Техническая основа и практическая польза

Все виртуальные топ-менеджеры анализируют документацию компании, сохраняют историю своих действий и могут объяснить логику каждого решения. В основе OpenExecutive лежит искусственный интеллект Claude от Anthropic. По умолчанию используется модель Claude Sonnet 4.6, а для более сложных задач – Opus 4.7.

Проект распространяется по свободной лицензии Apache 2.0, поэтому любой может использовать, модифицировать или создавать на его основе коммерческие продукты. Несмотря на то, что у разработки есть иронический подтекст, она может оказаться полезной для малого бизнеса, которому не хватает экспертизы для расширения, а также для обычных сотрудников, стремящихся заранее понять планы своего руководства.

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Система создана как консультативный инструмент и не имеет юридической силы, то есть она расширяет возможности руководителей, а не подписывает документы за них. Искусственный интеллект пока не способен полностью воспроизвести человеческую гибкость, но он четко напоминает топ-менеджерам о технологических изменениях, а также о том, что незаменимых, как они любят говорить, не бывает.