Помста айтівців та віртуальна рада директорів

Як повідомляє видання TechRadar, розробники вирішили показати, що головним вузьким місцем у продуктивності компаній є саме керівництво, яке не встигає за цілодобовим ритмом роботи. Інструмент OpenExecutive пропонує інтерактивний штучний інтелект для управлінських завдань.

Робота триває цілодобово. Керівництво не масштабується разом із нею,

– заявили розробники у демонстраційному відео.

Система працює на базі віртуальної ради з восьми ШІ-агентів. Вони імітують профільних експертів у структурі організації: фінансового та операційного директорів, керівника з персоналу, директора з маркетингу, продуктового директора, керівника зі стратегії та директора з комунікацій. Кожен із них спирається на головну модель для ухвалення рішень.

Технічна основа та практична користь

Усі віртуальні топменеджери аналізують документацію компанії, зберігають історію своїх дій та можуть пояснити логіку кожного рішення. В основі OpenExecutive лежить штучний інтелект Claude від Anthropic. За замовчуванням застосовують модель Claude Sonnet 4.6, а для складніших завдань – Opus 4.7.

Проєкт розповсюджують за вільною ліцензією Apache 2.0, тож будь-хто може використовувати, модифікувати чи створювати на його основі комерційні продукти. Попри те, що розробка має іронічний підтекст, вона може стати корисною для малого бізнесу, якому бракує експертизи для розширення, а також для звичайних працівників, які прагнуть заздалегідь зрозуміти плани свого керівництва.

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Система створена як консультативний інструмент і не має юридичної сили, тобто вона розширює можливості керівників, а не підписує документи за них. Штучний інтелект поки не здатен повністю відтворити людську гнучкість, але він чітко нагадує топменеджерам про технологічні зміни, а також про те, що незамінних, як вони люблять говорити, немає.