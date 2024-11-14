Сразу три спутника упали в атмосферу из-за непредсказуемой солнечной активности

На прошлой неделе в атмосферу Земли вошли три крошечных спутника австралийской космической программы Binar, которую проводит Университет Кертина. Хотя эти аппараты и так должны были сгореть, поскольку само слово "Binar" означает "огненный шар" на местном языке нунгар, но это планировали сделать несколько позже и вручную. Вину за этот досадный инцидент ученые переложили на неспокойное Солнце.

Что произошло

Все три спутника типа CubeSat, известные как Binar-2, Binar-3 и Binar-4, вошли в атмосферу гораздо раньше, чем планировалось. Они проработали всего два месяца – треть от запланированного срока. Это оставило ученых без ожидаемых научных данных, для которых запускали эти аппараты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Причина этой неудачи в том, что наше Солнце переживает период высокой активности, который проявляется в многочисленных вспышках и выбросах материи, которые порой устремляются в нашу сторону. Спутники Binar – далеко не единственная жертва, ведь не так давно подобная судьба постигла и спутники Starlink, которые упали в атмосферу и сгорели почти сразу после своего запуска.

Для спутников на низкой околоземной орбите распространенным следствием солнечной активности является то, что дополнительная энергия поглощается внешней атмосферой, вызывая ее раздувание наружу. В результате все спутники, находящиеся на расстоянии менее 1 000 километров от Земли, испытывают значительное увеличение атмосферного сопротивления. Эта сила нарушает их орбиту и заставляет падать к поверхности планеты.

Среди известных объектов в этом регионе — Международная космическая станция и уже упомянутое созвездие Starlink. Но они имеют двигатели для противодействия этому эффекту и корректировки своей орбиты. Маленькие аппараты Binar двигателей не имели, а потому не смогли противостоять этой угрозе.

Что известно о космической программе Binar

Binar – это программа спутниковых исследований, работающая в Университете Кертина. Она имеет целью углубить наше понимание Солнечной системы и снизить барьер для работы в космосе.

Программа начала работу в то время, когда новый солнечный цикл еще не начался, а активность звезды была относительно низкой. При таких условиях десятисантиметровый спутник-куб Binar-1 стартовал на высоте 420 километров и проработал на орбите 364 дня.

Следующие миссии программы были тремя одинаковыми по размеру спутниками CubeSat. Ожидалось, что они проработают примерно шесть месяцев благодаря новым развернутым солнечным батареям.