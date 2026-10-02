Ожесточенная борьба со временем на дне моря

Находку обнаружили в мелководном заливе Грайфсвальд. Водолазы заметили деревянные балки, якорь, остатки обуви, инструменты и другие обломки древнего корабля. Поскольку дноуглубительная техника для прокладки трубы уже направлялась к этому участку, ученые оказались под угрозой потери ценного памятника. Команда из пяти археологов организовала экстренную спасательную операцию и совершила 22 погружения всего за 12 дней, пишет ZME Science.

Исследователи работали на глубине около 7,5 метра в условиях крайней нехватки времени. Любое неосторожное движение водолазов поднимало облака ила, из-за чего видимость мгновенно становилась нулевой. Все поднятые предметы сразу помещали в контейнеры с водой, ведь мокрая древесина и кожа возрастом в несколько столетий быстро разрушаются на воздухе.



Кирпич с отверстиями. Исследователи предполагают, что его использовали для заточки сверл / Фото Михала Конрада Грабовского

Всего специалисты задокументировали более 60 артефактов. Среди них обнаружили деревянный трюмный насос, вырезанный из дубового ствола, остатки веревок, бочковые заклепки и плотницкие инструменты, в частности рукоятку от ручной дрели. Также на поверхность подняли подошвы двух кожаных ботинок и сшитый ремешок.

Корабль был построен по клинкерной технологии, при которой доски обшивки накладываются друг на друга с нахлестом, скрепляются железными гвоздями и герметизируются смесью смолы и животного волоса.

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Два фрагмента обуви / Фото Михала Конрада Грабовского

Ученые использовали дендрохронологию для определения точного возраста судна. Анализ древесных колец показал, что дерево для строительных элементов было срублено в период с 1626 по 1639 годы. Это подтверждает, что судно курсировало по Балтийскому морю в XVII веке.

Несмотря на то, что точное название корабля и причины его затопления установить пока не удалось, инженеры изменили маршрут прокладки газопровода. Остатки судна пока надежно закрыли мешками с песком.