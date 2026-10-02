Запекла боротьба з часом на дні моря

Знахідку виявили у мілководній затоці Грайфсвальд. Водолази помітили дерев'яні балки, якір, залишки взуття, інструменти та інші уламки давнього корабля. Оскільки днопоглиблювальна техніка для прокладання труби уже прямувала до цієї ділянки, науковці опинилися під загрозою втрати цінної пам'ятки. Команда з п'яти археологів організувала екстрену рятувальну операцію та здійснила 22 занурення всього за 12 днів, пише ZME Science.

Дослідники працювали на глибині близько 7,5 метра в умовах крайньої обмеженості часу. Будь-який необережний рух плавців піднімав хмари мулу, через що видимість миттєво ставала нульовою. Усі підняті речі одразу вміщували у контейнери з водою, адже мокра деревина та шкіра віком у кілька століть швидко руйнуються на повітрі.



Цеглина з отворами. Дослідники підозрюють, що її використовували для заточування свердел / Фото Міхала Конрада Грабовського

Загалом фахівці задокументували понад 60 артефактів. Серед них знайшли дерев'яний трюмний насос, викресаний з дубового стовбура, рештки мотузок, бочкові заклепки та теслярські інструменти, зокрема ручку від ручного дриля. Також на поверхню підняли підошви двох шкіряних черевиків та зшитий ремінець.

Корабель збудували за клінкерною технологією, коли дошки обшивками накладають одна на одну з нахлестом, скріплюючи їх залізними цвяхами та герметизуючи сумішшю смоли й тваринного волоса.

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Два фрагменти взуття / Фото Міхала Конрада Грабовського

Науковці використали дендрохронологію для визначення точного віку судна. Аналіз деревних кілець показав, що дерево для будівельних елементів зрубали між 1626 – 1639 роками. Це підтверджує, що судно ходило Балтійським морем у XVII столітті.

Попри те, що точну назву корабля та причини його затоплення встановити поки не вдалося, інженери змінили маршрут прокладання газопроводу. Рештки судна поки що надійно закрили мішками з піском.