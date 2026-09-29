Как именно китайцы используют искусственный интеллект в повседневной жизни

Согласно новому докладу, представленному в ходе Конференции по базовым ресурсам интернета Китая и обнародованному на государственном телевидении CCTV, самой популярной функцией чат-ботов остается поиск ответов на различные вопросы. Им пользуются 76% граждан, пишет ABC.

В то же время сценарии применения генеративных алгоритмов существенно расширились: 47,8% пользователей используют ИИ для обработки изображений или видео, 37,6% работают с его помощью с текстами, а 32,5% создают рабочие отчеты, протоколы встреч или презентации. Инструменты универсальных ИИ-помощников и "умного офиса" демонстрируют рост спроса более чем на 100% в годовом исчислении.

Смарт-гаджеты и острая конкуренция на рынке

Искусственный интеллект стимулирует продажи электроники. За последние шесть месяцев 38,7% китайских интернет-пользователей приобрели в сети как минимум одно умное устройство. В частности, носимые гаджеты покупали 20,2% пользователей, тогда как 18,2% отдали предпочтение смартфонам, планшетам или другой цифровой технике.

Такое бурное развитие сопровождается жесткой конкуренцией между местными технологическими гигантами и стартапами, среди которых DeepSeek, Alibaba, Moonshot и Zhipu. В отличие от закрытых моделей американских компаний OpenAI или Anthropic, китайские разработчики делают ставку на открытый код, низкие цены и максимально быструю коммерческую реализацию.

Государственный контроль и жесткие правила

Такие огромные цифры, конечно же, очень привлекательны для всех американских игроков рынка ИИ. Здесь они могли бы зарабатывать миллиарды. Однако для них этот рынок недоступен. Несмотря на столь масштабное распространение инноваций, китайские власти сохраняют строгий контроль над цифровым пространством.

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Начиная с 2023 года в стране действуют требования, согласно которым любой генеративный искусственный интеллект обязан соответствовать базовым "социалистическим ценностям", принятым Коммунистической партией. На практике это означает, что любой ИИ должен знать, что на площади Тяньаньмэнь в 1989 году ничего не произошло, Си Цзиньпина не сравнивают с Винни-Пухом, а США ответственны за все мировые конфликты.