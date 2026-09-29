Як саме китайці використовують штучний інтелект у повсякденні

Згідно з новою доповіддю, яку представили під час Конференції з базових ресурсів інтернету Китаю та оприлюднили на державному телебаченні CCTV, найпопулярнішою функцією чат-ботів залишається пошук відповідей на різні запитання. Цим користуються 76% громадян, пише ABC.

Водночас сценарії застосування генеративних алгоритмів суттєво розширилися: 47,8% користувачів застосовують ШІ для обробки зображень чи відео, 37,6% працюють за його допомогою з текстами, а 32,5% створюють робочі підсумки, протоколи зустрічей або презентації. Інструменти універсальних ШІ-помічників та розумного офісу демонструють зростання попиту понад 100% у річному вимірі.

Смартгаджети та гостра конкуренція на ринку

Штучний інтелект стимулює продажі електроніки. За останні шість місяців 38,7% китайських інтернет-користувачів придбали в мережі щонайменше один розумний пристрій. Зокрема, носимі гаджети купували 20,2% користувачів, тоді як 18,2% віддали перевагу смартфонам, планшетам або іншій цифровій техніці.

Такий бурхливий розвиток супроводжується жорсткою конкуренцією між місцевими технологічними гігантами та стартапами, серед яких DeepSeek, Alibaba, Moonshot та Zhipu. На відміну від закритих моделей американських компаній OpenAI чи Anthropic, китайські розробники роблять ставку на відкритий код, низькі ціни та максимально швидку комерційну імплементацію.

Державний контроль та жорсткі правила

Такі величезні цифри, звісно ж, є дуже привабливими для всіх американських гравців ринку ШІ. Тут вони могли б заробляти мільярди. Однак для них цей ринок недоступний. Попри настільки масштабне поширення інновацій, китайська влада зберігає суворий нагляд за цифровим простором.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Починаючи з 2023 року, у країні діють вимоги, за якими будь-який генеративний штучний інтелект зобов'язаний відповідати базовим "соціалістичним цінностям", прийнятим комуністичною партією. На практиці це означає, що будь-який ШІ повинен знати, що на площі Тяньаньмень у 1989 році нічого не сталося, Сі Цзіньпіна не порівнюють з Вінні-Пухом, а США відповідальні за всі світові конфлікти.