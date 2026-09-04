Как мусор превращают в топливо для самолетов

Как сообщает издание Futurism, в мире стремительно растет спрос на экологичные альтернативы традиционному авиационному топливу. К 2030 году Европейский Союз будет требовать, чтобы минимальная доля устойчивого авиационного топлива (SAF) при заправке самолетов составляла 6,0 процента, а к 2050 году этот показатель должен вырасти до 70,0 процента. Аналогичные нормы вводятся в Великобритании, Сингапуре, Японии и Бразилии, что заставляет энергетический сектор искать новые источники сырья.

В настоящее время экологичное авиатопливо обычно производят из растительных отходов, животного жира и отработанного кулинарного масла. Однако запасы отработанного масла уже иссякают, поскольку нефтеперерабатывающие заводы быстро скупают имеющиеся объемы. На этом фоне китайская компания Niutech предложила масштабное решение, позволяющее использовать в качестве сырья пластиковый мусор.

Преимущества новой технологии и непрерывного пиролиза

Переработка будет осуществляться с помощью технологии пиролиза – термического разложения пластика при высоких температурах в среде без доступа кислорода. Хотя сам метод известен давно, ранее его применяли преимущественно небольшие экологические стартапы. Компания Niutech стремится сделать пиролиз общепринятым промышленным стандартом.

Главная особенность нового комплекса заключается в том, что весь производственный цикл будет размещен под одной крышей, что значительно сократит затраты на транспортировку и обработку. Завод сможет перерабатывать различные виды пластика, в частности полиэтилен, нейлон, полипропилен и ABS-пластик, без сложной предварительной промывки, сортировки или сушки.

Представитель компании также отметил, что Niutech занимается исследованиями в области технологий пиролиза уже почти 40 лет, поэтому накопила большой опыт и разработала надежное оборудование. Успешный запуск нового комплекса позволит создать постоянный источник авиатоплива из отходов и станет примером для других перерабатывающих предприятий по всему миру.