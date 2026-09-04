Як сміття перетворюють на паливо для літаків

Як повідомляє видання Futurism, у світі стрімко зростає попит на екологічні альтернативи традиційному авіаційному пальному. До 2030 року Європейський Союз вимагатиме, щоб мінімальна частка сталого авіаційного пального (SAF) у заправці літаків становила 6,0 відсотка, а до 2050 року цей показник має зрости до 70,0 відсотка. Схожі норми впроваджують у Великій Британії, Сінгапурі, Японії та Бразилії, що змушує енергетичний сектор шукати нові джерела сировини.

Зараз екологічне авіапальне зазвичай виготовляють із рослинних залишків, тваринного жиру та використаної кулінарної олії. Однак запаси відпрацьованої олії вже вичерпуються, оскільки нафтопереробні заводи швидко викуповують наявні обсяги. На цьому тлі китайська компанія Niutech запропонувала масштабне рішення, яке дозволяє використовувати як сировину пластикове сміття.

Переваги нової технології та безперервного піролізу

Переробку здійснюватимуть за допомогою технології піролізу – термічного розкладу пластику за високих температур у середовищі без доступу кисню. Хоча сам метод відомий давно, раніше його застосовували переважно невеликі екологічні стартапи. Компанія Niutech прагне зробити піроліз загальноприйнятим промисловим стандартом.

Головна особливість нового комплексу полягає в тому, що весь цикл виробництва розмістять під одним дахом, що значно скоротить витрати на транспортування та обробку. Завод зможе переробляти різноманітні види пластику, зокрема поліетилен, нейлон, поліпропілен та ABS-пластик, без складного попереднього миття, сортування чи сушіння.

Представник компанії також зазначив, що Niutech досліджує технології піролізу майже 40 років, тому накопичила великий досвід і розробила надійне обладнання. Успішний запуск нового комплексу дозволить створити постійне джерело авіапального з відходів і стане прикладом для інших переробних підприємств у всьому світі.