В Vodafone назвали причину технического сбоя

Утром 19 июля произошел технический сбой в работе в Vodafone. В компании объяснили, какова причина сбоя.

Об этом сообщили в телеграм-канале Vodafone Украина о 10:29.

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Какова причина сбоя в Vodafone

В компании отметили, что сегодня утром в течение часа наблюдались сложности в получении услуг у части абонентов Vodafone во всех регионах Украины.

Отмечается, что специалисты компании оперативно среагировали на ситуацию. Так, с 9:20 предоставление всех основных услуг постепенно восстанавливается.

Причиной стал сбой в работе глобальных информационных систем, который повлиял на инфраструктуру многих компаний мира,

– говорится в сообщении.

Сбой в работе сервисов 19 июля: что известно

Утром в 09:09 в компании "Новая почта" произошел сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Там сообщили, что в связи с некоторыми программными обновлениями произошел технический сбой в работе системы по обслуживанию клиентов. Впоследствии в компании сообщили, что работу всех клиентских систем и сервисов удалось восстановить.

Впоследствии появилась информация, что появились и проблемы в работе Vodafone. В частности, при попытке позвонить была тишина, пауза, потом короткие гудки и выбивало. Кроме этого, сообщали о том, что не работает мобильное приложение. Там висит сообщение о технических работах.

В работе одного из украинских банков также произошел сбой. Речь идет о monobank. Пользователи жаловались на невозможность создать банк – один из основных инструментов волонтеров для накоплений необходимых сумм на нужды наших ВСУ. Основатель компании впоследствии сообщил, что во всем мире глобальный IT-сбой, связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows. По его словам, "множество компаний в нокдауне".

Также сообщалось о том, что в "Сенс Банк" произошел сбой в работе. В банке уже подтвердили, что не работает отображение продуктов, карточек и счетов. Кроме того, невозможно сделать перевод и обмен валют, а также оплатить услугу. Там сообщили, что также клиенты не могут осуществить покупку облигаций и автогражданки. Есть проблемы с открытием депозитов и кредитов, сборки и справки и тому подобное.

Заметим, что во всем мире произошел глобальный IT-сбой. Он связан с взаимодействием антивируса Crowdstrike и Windows.