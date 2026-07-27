Что намекает на геологическую активность Венеры

Исследователи использовали новейшие компьютерные модели для воспроизведения процессов в недрах соседней планеты. Они обнаружили, что высокие и крутые края рифтов, которые мы видим на радиолокационных снимках, могут существовать только при постоянном тектоническом движении . Симуляции показывают: если бы активность прекратилась миллионы лет назад, эти структуры давно бы расслабились и стали плоскими под действием высокой температуры и давления, пишут исследователи в своей научной работе, появившейся в журнале Nature Geoscience .

Рифтовые долины, указывающие на тектоническую активность, могут быть огромными и напоминать земные, такие как Африканская рифтовая долина. На Венере они могут простираться до 10 000 километров,

– прокомментировал профессор Федеральной высшей технической школы Цюриха Тарас Геря, происходящий из села Ивановка Луганской области.

Ученые установили, что разломы в таких регионах как Ganis, Dali и Devana Chasmata расширяются значительно быстрее, чем считали ранее. Скорость их движения составляет от 3 до 10 см в год. Это сравнимо со скоростью более активных континентальных рифтов на Земле. Несмотря на отсутствие тектонических плит в земном понимании, внутренняя часть Венеры оказалась гораздо более динамичной, а ее литосфера достаточно прочна, чтобы поддерживать такие масштабные структуры.

Секреты венерианской литосферы

Для того чтобы объяснить наблюдаемые формы рельефа, авторы исследования Си Ян, Тарас Геря и Анна Гюльчер провели серию экспериментов с разными типами горных пород. Лучшие результаты показали модели с использованием сухого диабаз или мафического гранита.

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Ученые установили, что для формирования столь глубоких долин тепловая литосфера Венеры должна иметь толщину около 150 километров.

Модели указывают на то, что широкие хребты, известные как фланги рифтов, формируются вдоль краев долин, когда разломы геологически молоды и либо все еще активно двигаются, либо только недавно остановились,

– заявил исследователь Си Ян из Федеральной высшей технической школы Цюриха.

Эти результаты согласовываются с данными зонда NASA Magellan, работавшего на орбите Венеры в девяностых годах прошлого века. Моделирование объясняет, почему одни разломы на планете остаются высокими и острыми, другие выглядят стертыми. Острота рельефа прямо указывает на его юность.

Исследователи считают, что движущей силой этих процессов могут быть мощные мантийные плюмы – поднимающиеся из глубин планеты потоки горячего вещества. Это открытие помогает ученым точнее определить регионы, которые следует исследовать во время будущих космических миссий в Венеру.