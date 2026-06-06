Почему на Венере жарче, чем на Меркурии, хотя она расположена дальше от Солнца

Мы привыкли представлять, что чем ближе объект к источнику тепла, тем сильнее он нагревается. Однако в Солнечной системе это правило не работает, когда речь идет о первых двух планетах. Несмотря на значительную удаленность от Солнца, Венера уверенно опережает Меркурий по уровню жары на поверхности.

Расстояние против атмосферы

Меркурий вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно 58 – 60 миллионов километров, тогда как Венера расположена почти вдвое дальше – за 108 миллионов километров. По логике физики, Меркурий должен получать вчетверо больше солнечной энергии на единицу площади, чем его соседка. Однако средняя температура на Венере стабильно держится на отметке 464 – 467 градусов Цельсия, что значительно выше дневных показателей Меркурия, которые достигают 420 – 430 градусов Цельсия. 24 Канал разбирался в причинах этого парадокса.

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Главная причина такого несоответствия кроется в наличии или отсутствии воздушной оболочки:

Меркурий практически не имеет атмосферы, способной удерживать тепло. Из-за этого на планете наблюдают самые экстремальные перепады температур в Солнечной системе: если днем поверхность раскаляется, то ночью, из-за отсутствия "атмосферного одеяла", тепло мгновенно излучается в открытый космос, и температура падает до минус 170 – 180 градусов Цельсия, пишет Немецкий аэрокосмический центр.

Венера же имеет чрезвычайно плотную газовую оболочку, которая работает как гигантская ловушка для энергии.

Адская кухня под углекислым куполом

Атмосфера Венеры в 92 – 93 раза плотнее земной, а ее состав на 96,5% формирует углекислый газ. Эта огромная масса газа создает необратимый парниковый эффект. Солнечный свет проникает сквозь облака, нагревает каменистую поверхность, но инфракрасное излучение (тепло) не может выйти обратно в космос. Углекислый газ действует как односторонний клапан, накапливая энергию до тех пор, пока планета не превратится в огромную печь планетарного масштаба, объясняет научная работа на Openstax.org.

Ситуацию усугубляют облака из капель серной кислоты, окутывающие планету на высоте 30 – 60 километров. Они отражают около 70 – 75% солнечного света, из-за чего поверхность получает лишь небольшую часть прямой энергии Солнца – уровень освещенности там напоминает пасмурный день на Земле.

Однако даже той толики света, достигающей низу, хватает для поддержания адских условий, ведь тепло рассеивается по всей планете благодаря сверхбыстрым ветрам. Из-за этого разница температур между экватором и полюсами, а также между днем и ночью на Венере почти отсутствует и составляет лишь 1 – 2 градуса Цельсия.

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С ее давлением лучше не сталкиваться

Пребывание на поверхности Венеры можно сравнить с пребыванием на глубине около 910 – 925 метров под водой в земном океане, пишет Space Exploration. Такое колоссальное давление в сочетании с высокой температурой приводит к тому, что углекислый газ переходит в состояние сверхкритического флюида – субстанции, которая имеет свойства одновременно и газа, и жидкости. Это делает атмосферу настолько густой, что она способна переносить пыль и мелкие камни даже при условии слабых ветров у самой поверхности.

Чему нас учит история Венеры?

История Венеры – это предостережение для Земли. Исследователи считают, что миллиарды лет назад наша соседка могла иметь океаны и умеренный климат, похожий на земной. Однако постепенный рост яркости Солнца спровоцировало интенсивное испарение воды. Водяной пар, который также является мощным парниковым газом, ускорил нагрев, что привело к высвобождению углекислого газа из горных пород. Этот процесс стал самоподдерживающимся, создав так называемый неуправляемый парниковый эффект.

Земле тоже грозит такой сценарий. На самом деле, мы уже в нем находимся. Благодаря выпущенным за десятилетия технологического прогресса углекислому газу и метану мы нагрели атмосферу и подняли среднюю температуру на планете. Из-за этого тает вечная мерзлота, которая тысячелетиями удерживала метан замкнутым. Метан является значительно более сильным парниковым газом, чем углекислый. Новые выбросы усиливают парниковый эффект и приводят к еще большему выбросу метана.

Наряду с этим жара приводит к испарению воды. Она превращается в пар и также усиливает эффект.

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Ученые продолжают искать ответы на вопросы об эволюции планет

В конце 2026 года европейско-японская миссия BepiColombo должна выйти на орбиту Меркурия для детального изучения его структуры и магнитного поля. В то же время NASA и ESA готовят новые миссии к Венере (DAVINCI+, VERITAS, EnVision), чтобы понять, как именно этот "близнец" Земли превратился в непригодный для жизни ад.

Изучение этих экстремальных миров помогает специалистам лучше прогнозировать климатическое будущее нашей собственной планеты.